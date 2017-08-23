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صحة المنوفية تقرر إغلاق مستشفى خاص ومركزي جراحة وعيادات

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مصراوي Masrawy

صحة المنوفية تقرر إغلاق مستشفى خاص ومركزي جراحة وعيادات

05:19 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

صحة المنوفية تقرر إغلاق مستشفى خاص ومركزي جراحة وعيادات

هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إغلاق مستشفى خاص بشبين الكوم لوجود بعض المخالفات بها، ومركز جراحة عظام بأشمون، للعمل بدون ترخيص، وعيادات بمدينة السادات للعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك بناءً على مرور إدارة العلاج الحر بالمديرية على المنشآت الخاصة بدائرة المحافظة.

وأصدرت "سرور"، تعليمات لجميع مسئولي العلاج الحر بالمديرية والإدارات بالمراكز بتكثيف المرور بصفة دورية على المنشآت الخاصة، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على حياة المواطنين.

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