ليبيا: مقتل تسعة جنود ومدنيين اثنين ذبحًا في هجوم نسب لداعش بالجفرة

احد عناصر قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شر

طرابلس – (أ ف ب):

قتل تسعة عسكريين على الأقل ومدنيان بقطع الرأس فجر الأربعاء في هجوم نسب إلى مسلحين جهاديين واستهدف موقعا لقوات المشير خليفة حفتر في الجفرة إلى الجنوب من سرت الواقعة على بعد 500 كلم شرق العاصمة طرابلس، وفق متحدث عسكري.

وقال الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" العقيد أحمد المسماري لفرانس برس إن "تسعة جنود على الأقل قتلوا ذبحا ووجدت رؤوسهم مفصولة عن أجسادهم إضافة إلى مدنيين آخرين قتلا بذات الطريقة في تمركز للقوات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي جنوب سرت". واتهم "تنظيم داعش بالوقوف خلف الهجوم الإرهابي".

وقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيه فجر الأربعاء واستهدف بوابة مراقبة تابعة للقوات الموالية لحفتر في منطقة الجفرة جنوب شرق العاصمة الليبية.

سيطر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا في بداية يونيو على هذه المنطقة التي تضم بالخصوص قاعدة جوية.

وكانت القاعدة حتى ذلك التاريخ تحت سيطرة ما يعرف بـ "سرايا الدفاع عن بنغازي" وهي مجموعات مسلحة مناوئة لحفتر بين عناصرها مسلحون اسلاميون متطرفون تم طردهم من بنغازي.

وطرد مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية من سرت (شمال) في ديسمبر 2016 لكن التنظيم المتطرف لا يزال نشطا في جنوب ليبيا وشرقها، بحسب محللين ومصادر عسكرية. بيد انه لم يعلن تبنيه اي هجوم منذ ذلك التاريخ.

وكان حفتر اعلن في بداية يوليو "التحرير الكامل" لمدينة بنغازي (شرق) التي سقطت بيد جهاديين اثر الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

بيد أنه لا تزال تسجل مواجهات بين الفريقين في بعض احياء المدينة.

وتغرق ليبيا في انقسامات ونزاعات بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة على السلطة.