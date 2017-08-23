بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى بعض المناطق في مصر

كتبت- هدى الشيمي:

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى مناطق في مصر، تضمنت جنوب سيناء، بالتزامن مع زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت للقاهرة، الأربعاء، لمناقشة التعاون البريطاني المصري والقضايا الإقليمية.

وذكر تحديث القرار التحذيري الذي أصدرته الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه يجب على البريطانيين تجنب السفر تماما إلى شمال سيناء بسبب "تزايد النشاط الإجرامي، والهجمات الإرهابية" التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.

كما حذرت الخارجية البريطانية من السفر إلى جنوب سيناء إلا للضرورة القصوى، باستثناء المناطق الواقعة داخل حاجز شرم الشيخ، والتي تشمل المطرات وشرم المايا، والهضبة، وخليج نعمة، وخليج القرش، وخليج النبق.

ودعت مواطنيها إلى السفر جوا من وإلى شرم الشيخ، وشملت التحذيرات أيضا السفر إلى المناطق غرب وادي النيل ومناطق الدلتا، باستثناء المناطق الساحلية بين الدلتا ومرسى مطروح.

وكانت السفارة البريطانية قد قالت، في بيان صدر عنها، إن زيارة الوزير إلى مصر، فرصة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كالشريك الاقتصادي الأول في مصر.

وتعتبر المملكة المتحدة المستثمر الأول في مصر حيث بلغت الاستثمارات في النصف الأول من 2016 وحدها 2.9 مليار دولار.​