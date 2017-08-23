أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

في بيان رسمي.. الزمالك يتهم أحمد حسن بإفساد مفاوضات التعاقد مع فرانكي (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر مجلس إدارة نادي برئاسة  بيانًا رسميًا لتوضيح بعض الحقائق، الخاصة باعتذار المدرب فرانكي وكشف محاولات البعض لتخريب نادي الزمالك والإساءة لسمعة .

وقال مسؤلو الزمالك في البيان أن هناك بعض المخربين يلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، في البداية تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب بيتوركا وتسببوا في فشل المفاوضات".

وتابع البيان:" تم الإتفاق مع البلجيكي فرانك فيركواتيرين وأرسل موافقته منذ أيام علة تولي تدريب الزمالك وأسماء المساعدين ومناصبهم، وقام فرانكي قام بارسال جواز السفر الخاص به من أجل إرسال تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله الذين حضروا لمصر وتم استضافتهم لمدة يومين".

وذكر البيان:" فرانك حضر إلى مصر منذ 10 أيام من حساب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، والمدرب أبدى اعجابه بنادي الزمالك وكان سعيدًا بالعمل فيه، لكن المؤسف أن بعض المخربون تحدثوا مع المدرب وأخطروه بأن هناك إرهاب في مصر واضطهاد للمسيحين وأهانوا سمعة مصر" .

وواصل:" المفاوضات مع فرانك توقفت بعد قيام هؤلاء المخربون بتوصيل رسالة سيئة عن أسم مصر، أحمد حسن أعترف في تصريحات سابقة أنه قام بالتحدث مع المدرب وحذره من العمل في الزمالك، لعن الله الانتخابات التي ستسبب في ضرر لمصلحة وأسم مصر ونادي الزمالك ويجب محاسبة هؤلاء".

وأضاف:"هناك شكاوي للحجز على أموال الزمالك في البنوك من أجل إعاقة المجلس لاستكمال الإنشاءات وابرام الصفقات، وأطالب جماهير الزمالك بمحاسبة هؤلاء".

وتابع:" لن أترك من يعيق طريق الزمالك إلا وهم في السجون، الكلاب الضالة التي خربت النادي تستمر في مساعيها لعرقلة مسيرة النادي لكن لن يحدث، من يريد تصفية حسابات شخصية فليخوض المعركة معي ولا يجب أن يكون الزمالك طرفًا فيها".

شاهد أيضا

واختتم:" سنحدد مدير فني كبير ولن نتحدث عن أسمه في الوقت الحالي حتى لا يتم افساد المفاوضات معه من المخربون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق