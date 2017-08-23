في بيان رسمي.. الزمالك يتهم أحمد حسن بإفساد مفاوضات التعاقد مع فرانكي (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانًا رسميًا لتوضيح بعض الحقائق، الخاصة باعتذار المدرب فرانكي وكشف محاولات البعض لتخريب نادي الزمالك والإساءة لسمعة مصر.

وقال مسؤلو الزمالك في البيان أن هناك بعض المخربين يلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، في البداية تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب بيتوركا وتسببوا في فشل المفاوضات".

وتابع البيان:" تم الإتفاق مع البلجيكي فرانك فيركواتيرين وأرسل موافقته منذ أيام علة تولي تدريب الزمالك وأسماء المساعدين ومناصبهم، وقام فرانكي قام بارسال جواز السفر الخاص به من أجل إرسال تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله الذين حضروا لمصر وتم استضافتهم لمدة يومين".

وذكر البيان:" فرانك حضر إلى مصر منذ 10 أيام من حساب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، والمدرب أبدى اعجابه بنادي الزمالك وكان سعيدًا بالعمل فيه، لكن المؤسف أن بعض المخربون تحدثوا مع المدرب وأخطروه بأن هناك إرهاب في مصر واضطهاد للمسيحين وأهانوا سمعة مصر" .

وواصل:" المفاوضات مع فرانك توقفت بعد قيام هؤلاء المخربون بتوصيل رسالة سيئة عن أسم مصر، أحمد حسن أعترف في تصريحات سابقة أنه قام بالتحدث مع المدرب وحذره من العمل في الزمالك، لعن الله الانتخابات التي ستسبب في ضرر لمصلحة وأسم مصر ونادي الزمالك ويجب محاسبة هؤلاء".

وأضاف:"هناك شكاوي للحجز على أموال الزمالك في البنوك من أجل إعاقة المجلس لاستكمال الإنشاءات وابرام الصفقات، وأطالب جماهير الزمالك بمحاسبة هؤلاء".

وتابع:" لن أترك من يعيق طريق الزمالك إلا وهم في السجون، الكلاب الضالة التي خربت النادي تستمر في مساعيها لعرقلة مسيرة النادي لكن لن يحدث، من يريد تصفية حسابات شخصية فليخوض المعركة معي ولا يجب أن يكون الزمالك طرفًا فيها".

شاهد أيضا

واختتم:" سنحدد مدير فني كبير ولن نتحدث عن أسمه في الوقت الحالي حتى لا يتم افساد المفاوضات معه من المخربون".