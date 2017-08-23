فرانكي يعتذر عن تدريب الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتذر البلجيكي فرانكي فيركاوترين المدير الفني المرشح لتدريب الزمالك، عن عدم تولي تدريب القلعة البيضاء في الفترة الحالية، بالرغم من اتفاقه السابق مع إدارة النادي الأبيض على كافة التفاصيل الخاصة بتدريب الفريق في الفترة الحالية.

وكان من المقرر أن يصل المدير الفني إلى القاهرة اليوم الأربعاء لتوقيع العقود على أن يتم قيده عقب مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل لتقديمه للإعلام قبل أن يخطر المدرب إدارة النادي الأبيض باعتذاره عن تولي المسئولية.

شاهد أيضا

وأرجع المدير الفني اعتذاره بسبب تلقيه رسائل تحذير بعدم استقرار الأوضاع داخل البلاد، وأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في الفترة الحالية.

وسيبدأ الزمالك في البحث عن مدرب بديل للبلجيكي فراتكي فيركاوترين خلال الساعات المقبلة من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأبيض قبل بداية الموسم الجديد.