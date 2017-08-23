تشاد تغلق سفارة قطر لديها وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة

انجامينا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية في تشاد اليوم الأربعاء، أنها أغلقت السفارة القطرية وأمهلت دبلوماسييها 10 أيام لمغادرة البلاد، متهمة الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التشادية نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن "تشاد تدعو قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها، فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بهدف حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي قطع تشاد لعلاقاتها مع قطر، في ظل اتهامات متزايدة للدوحة بدعم تنظيمات متشددة وتقويضها للإرهاب في أكثر من بلد.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين كافة علاقاتها مع قطر، ودعتها إلى إنهاء علاقتها بالإرهاب ونشرها للفوضى في المنطقة.