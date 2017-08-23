أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تشاد تغلق سفارة قطر لديها وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشاد تغلق سفارة قطر لديها وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة

04:45 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

تشاد تغلق سفارة قطر لديها وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة

انجامينا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية في تشاد اليوم الأربعاء، أنها أغلقت السفارة القطرية وأمهلت دبلوماسييها 10 أيام لمغادرة البلاد، متهمة الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التشادية نقلته قناة "سكاي نيوز" أن "تشاد تدعو قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها، فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بهدف حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي قطع تشاد لعلاقاتها مع قطر، في ظل اتهامات متزايدة للدوحة بدعم تنظيمات متشددة وتقويضها للإرهاب في أكثر من بلد.

وقطعت والسعودية والإمارات والبحرين كافة علاقاتها مع قطر، ودعتها إلى إنهاء علاقتها بالإرهاب ونشرها للفوضى في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري: الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

    أخبار

  • وزير الخارجية: دول كثيرة في المنطقة دعمت تنظيمات إرهابية لتحقيق مصالحها

    أخبار

  • أول تعليق قطري على زيارة عبدالله بن علي آل ثاني للسعودية

    أخبار

  • أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

0f5bedbf7d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق