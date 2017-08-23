رئيس الحكومة التونسية يبدأ مشاورات مع الأحزاب من أجل إجراء تعديل وزاري

تونس - (د ب أ):

أفاد مصدر حكومي في تونس اليوم الإربعاء ببدء مشاورات سياسية بشأن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة التونسية.

وقال مستشار لدى رئيس الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ بالفعل مشاورات الأسبوع الجاري مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

كما أوضح بانه من المتوقع أن يتحدد آجال التعديل الوزاري خلال أيام.

لكن لم يتضح من المصدر ما إذا كانت هذه المشاورات تقتصر على الحقائب الوزارية الثلاث الشاغرة في الحكومة الحالية أم أنها تحوم حول تعديل وزاري أوسع.

وكان وزير التنمية والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي قد أعلن استقالته يوم الجمعة الماضي لوجود "تضارب مصالح" حيث انه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

ويشغل عبد الكافي أيضا منصب وزير المالية بالنيابة منذ إقالة الوزيرة السابقة لمياء الزريبي في نيسان/ابريل الماضي.

كما يعرف منصب وزير التربية شغورا منذ نفس الشهر بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، ويشغل وزير التعليم العالي الحالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة.

وبدأت أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي استلمت مهمها قبل عام بالمطالبة بتحوير وزاري حتى قبل الشغورات بدعوى تعثر الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي بشكل خاص.

ويملك حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحركة النهضة الإسلامية الثاني في الانتخابات، حضورا أكبر في الحكومة الحالية.