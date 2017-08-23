أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الحكومة التونسية يبدأ مشاورات مع الأحزاب من أجل إجراء تعديل وزاري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس التونسية يبدأ مشاورات مع الأحزاب من أجل إجراء تعديل وزاري

04:36 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

رئيس الحكومة التونسية يبدأ مشاورات مع الأحزاب من أجل إجراء تعديل وزاري

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية

تونس - (د ب أ):

أفاد مصدر حكومي في تونس اليوم الإربعاء ببدء مشاورات سياسية بشأن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة التونسية.

وقال مستشار لدى رئيس الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ بالفعل مشاورات الأسبوع الجاري مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

كما أوضح بانه من المتوقع أن يتحدد آجال التعديل الوزاري خلال أيام.

لكن لم يتضح من المصدر ما إذا كانت هذه المشاورات تقتصر على الحقائب الوزارية الثلاث الشاغرة في الحكومة الحالية أم أنها تحوم حول تعديل وزاري أوسع.

وكان وزير التنمية والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي قد أعلن استقالته يوم الجمعة الماضي لوجود "تضارب مصالح" حيث انه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

ويشغل عبد الكافي أيضا منصب وزير المالية بالنيابة منذ إقالة الوزيرة السابقة لمياء الزريبي في نيسان/ابريل الماضي.

كما يعرف منصب وزير التربية شغورا منذ نفس الشهر بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، ويشغل وزير التعليم العالي الحالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة.

وبدأت أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي استلمت مهمها قبل عام بالمطالبة بتحوير وزاري حتى قبل الشغورات بدعوى تعثر الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي بشكل خاص.

ويملك حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحركة النهضة الإسلامية الثاني في الانتخابات، حضورا أكبر في الحكومة الحالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء التونسي يقبل استقالة وزير الإستثمار

    أخبار

  • وزير التنمية التونسي يعلن استقالته "لوجود تضارب في المصالح"

    أخبار

  • السبسي: تونس تساند كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي للاستقرار

    أخبار

  • السلطات التونسية تعتقل متورطين في موجة الحرائق غرب البلاد

    أخبار

إعلان

3a0650ee59.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"شؤون النواب": الحكومة حريصة على المشاركة في مناقشة قانون تنظيم الصحافة

"شؤون النواب": الحكومة حريصة على المشاركة في مناقشة قانون تنظيم الصحافة

قيادي كردي: شروط الحكومة العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

قيادي كردي: شروط الحكومة العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

متحدو إعاقة عن غلق كباري مشاة في بنها: «الحكومة بتضحك علينا» (صور)

متحدو إعاقة عن غلق كباري مشاة في بنها: «الحكومة بتضحك علينا» (صور)

رئيس الحكومة: مصر تدفع ثمنا باهظا لمواجهة الإرهاب

رئيس الحكومة: مصر تدفع ثمنا باهظا لمواجهة الإرهاب