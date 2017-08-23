أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. غلق مجزر نصف آلي لعدم مطابقته للمواصفات في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. غلق مجزر نصف آلي لعدم مطابقته للمواصفات في بورسعيد

04:49 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    e863f65ac5.jpg

  • عرض 6 صورة

    770f8d3342.jpg

  • عرض 6 صورة

    592996421d.jpg

  • عرض 6 صورة

    aca91a5cc5.jpg

  • عرض 6 صورة

    78f800221a.jpg

  • عرض 6 صورة

    e10bb70219.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تقديم

الألبوم التالى

بالصور.. تقديم "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة على المجازر، لمتابعة استعدادات المجزر، لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

ورصد المشاركون بالحملة تجهيز عنبر بالكامل لاستقبال الأضاحي سعة 100 رأس في الساعة، لتغطية موسم عيد الأضحى، بجانب غلق المجزر نصف الآلي لعدم مطابقته للمواصفات التى لم تف بالغرض المنشأ من أجله، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمجزر، وسوء حالة النظافة وعدم توافر عمالة كافية.

وحصلت هيئة الرقابة الإدارية على المستندات الخاصة بالمواصفات اللازمة والتى يتطلب تنفيذها للمبنى المغلق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع قبل الاستلام النهائي للمبنى وفقًا للمواصفات السليمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ضبط مخالفات بمجزر "ادفو" أسوان في حملة للرقابة الإدارية

    أخبار

  • بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالأقصر على المجازر استعدادًا لعيد

    أخبار

  • حملة للرقابة الإدارية على مجازر المنيا

    أخبار

  • الرقابة الإدارية تكشف سوء حالة مجزر إطسا في الفيوم

    أخبار

إعلان

0304a7aa26.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم