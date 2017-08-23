بالصور.. غلق مجزر نصف آلي لعدم مطابقته للمواصفات في بورسعيد
بالصور.. غلق مجزر نصف آلي لعدم مطابقته للمواصفات في بورسعيد
04:49 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة على المجازر، لمتابعة استعدادات المجزر، لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.
ورصد المشاركون بالحملة تجهيز عنبر بالكامل لاستقبال الأضاحي سعة 100 رأس في الساعة، لتغطية موسم عيد الأضحى، بجانب غلق المجزر نصف الآلي لعدم مطابقته للمواصفات التى لم تف بالغرض المنشأ من أجله، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمجزر، وسوء حالة النظافة وعدم توافر عمالة كافية.
وحصلت هيئة الرقابة الإدارية على المستندات الخاصة بالمواصفات اللازمة والتى يتطلب تنفيذها للمبنى المغلق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع قبل الاستلام النهائي للمبنى وفقًا للمواصفات السليمة.
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