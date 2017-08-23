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أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

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مصراوي Masrawy

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

04:34 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء هاني محمود، سكرتير عام محافظة أسوان، خلال اجتماع اللجنة العليا للأزمات والكوارث بالمحافظة، اليوم الأربعاء رفع درجة الاستعداد القصوى، حتى نهاية فترة هطول السيول، طبقًا لتقارير وقراءات هيئة الأرصاد الجوية.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات، وتسخير كل الإمكانيات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع التجهيزات الخاصة بالمعدات والمهمات والأطقم البشرية التي لها دور في مواجهة الحدث وتداعياته، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية الناتجة من السيول على المواطنين وللتعامل الفوري مع أي طوارئ، لسرعة توفير الأماكن المناسبة لإيواء المتضررين بمراكز الشباب والأندية والمدارس.

وأشار السكرتير العام إلى ضرورة إزالة كل التعديات على مخرات السيول بعد توجيه إنذارات ثم تنظيم حملات لإزالتها، بالتنسيق بين مديرية الأمن والجهات المسئولة عن الأراضي الواقع في نطاقها هذه التعديات وخاصة وزارة الري.

واستعرض مسئولو الجهات المعنية ما قاموا به من إجراءات بشأن الاستعداد، لمواجهة أي سيول محتملة فى إطار خطة المجابهة، التي تتضمن صيانة وتطهير المخرات والبرابخ والمصارف والترع لتكون لها الصلاحية الهندسية، لاستقبال أي كميات من المياه، ومراجعة المواقع التي تتضمنها لإقامة معسكرات الإيواء سواء كانت داخل المدارس أو مراكز الشباب أو الجمعيات الأهلية، فضلاً عن توافر الخيام ومهمات الإغاثة وإمكانيات الشركات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

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