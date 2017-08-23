سرقة ذاكرة تخزين الحاسب الآلي من "صحة بني سويف"

بني سويف - أحمد كامل:

فتحت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، تحقيقًا في تعرض أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمديرية، لسرقة أجزاء منها والخاصة بالتخزين "هارد ديسك"، وعدم قدرة العاملين على تشغيل الأجهزة واستكمال العمل.

وشهدت المديرية ارتباكًا إداريًا على مدار اليوم، بالإضافة إلى حالة من الغموض بعد اكتشاف واقعة السرقة، والتي أرجعها البعض إلى أنها ليست بدافع السرقة، وإنما بدافع التلاعب في قواعد بيانات المديرية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن الواقعة محل تحقيق بالشؤون القانونية في المديرية، خصوصًا بعد استعادة الأجزاء المفقودة من الحاسب الآلي، والتي عثر عليها متأخرًا في أحد الغرف بالمديرية بعد إخطار الأجهزة الأمنية.