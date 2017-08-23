أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

شيف المطعم سرق 26 ألف جنيه من "الخزنة" بالتجمع الخامس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيف المطعم سرق 26 ألف جنيه من "الخزنة" بالتجمع الخامس

04:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:
 
كشفت رجال مباحث التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لغز سرقة مبلغ مالي من خزينة مطعم شهير بالتجمع، حيث كشفت التحريات أن شيف بالمطعم وعامل وراء ارتكاب الواقعة.
 
تلقى المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من "محمد." 28 سنة، صاحب مطعم، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل المطعم وبداخلها مبلغ مالي 26 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ المطعم.
 
شكل اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، فريق بحث أشرف عليه العميد نبيل سليم، رئيس المباحث الجنائية، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم.س" 25 سنة، شيف بالمطعم، و" أحمد .ع"، 22 سنة، عاطل.
 
أسفرت الكمائن الأمنية عن ضبطهما، وقال المتهم الأول إنه علم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ ماليه داخل الخزينة فخطط لسرقته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وفي سبيل ذلك قام باصطناع نسخة من المفتاح الخاص بالمحل عقب تحصله عليه بدعوي تركه سهوا ًهاتفه المحمول داخل المحل عقب انتهاء مواعيد العمل.
 
وأضاف المتهم، أنه توجه للمطعم وفتح الباب باستخدام المفتاح المصطنع واستولى على خزينة حديدية وبداخلها المبلغ المسروق.
 
وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.
 
تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كشف لغز سرقة 16جنيه ذهب و910 ألف جنيه من مسكن موظف في الشروق

    أخبار

  • مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة خزينة شركة في عابدين

    أخبار

  • كشف غموض سرقة خزينة وأجهزة كهربائية من منزل طيار بالتجمع الخامس

    أخبار

  • ضبط المتهم بسرقة خزينتي رابطة الطيارين وشركة أغذية بالنزهة

    أخبار

إعلان

7f1f8f800a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم