شيف المطعم سرق 26 ألف جنيه من "الخزنة" بالتجمع الخامس

كتب-فتحي سليمان وسامح غيث:



كشفت رجال مباحث التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لغز سرقة مبلغ مالي من خزينة مطعم شهير بالتجمع، حيث كشفت التحريات أن شيف بالمطعم وعامل وراء ارتكاب الواقعة.



تلقى المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من "محمد." 28 سنة، صاحب مطعم، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل المطعم وبداخلها مبلغ مالي 26 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ المطعم.



شكل اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، فريق بحث أشرف عليه العميد نبيل سليم، رئيس المباحث الجنائية، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم.س" 25 سنة، شيف بالمطعم، و" أحمد .ع"، 22 سنة، عاطل.



أسفرت الكمائن الأمنية عن ضبطهما، وقال المتهم الأول إنه علم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ ماليه داخل الخزينة فخطط لسرقته بالاشتراك مع المتهم الثاني، وفي سبيل ذلك قام باصطناع نسخة من المفتاح الخاص بالمحل عقب تحصله عليه بدعوي تركه سهوا ًهاتفه المحمول داخل المحل عقب انتهاء مواعيد العمل.



وأضاف المتهم، أنه توجه للمطعم وفتح الباب باستخدام المفتاح المصطنع واستولى على خزينة حديدية وبداخلها المبلغ المسروق.



وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.



تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.