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عضو الكونجرس الأمريكي رالف إبراهام يؤكد دعمه لاستفتاء إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

عضو الكونجرس الأمريكي رالف إبراهام يؤكد دعمه لاستفتاء إقليم كردستان

04:23 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

عضو الكونجرس الأمريكي رالف إبراهام يؤكد دعمه لاستفتاء إقليم كردستان

الكونجرس الأمريكي

كركوك (العراق) - (د ب أ):أعلن عضو في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء دعمه لإجراء استفتاء حول استقلال كردستان، وعد التعايش والانسجام في كركوك، أحد مقومات دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).وأكد عضو الكونجرس الأمريكي رالف إبراهام، أثناء لقائه محافظ كركوك نجم الدين كريم، دعمه التام لإجراء عملية الاستفتاء الشهر المقبل، واصفا قوات البيشمركة بأنها تقاتل كالنمور في مواجهة داعش، وهي مفخرة في الحرب على الإرهاب.وعبر رالف إبراهام عن إعجابه بالتطور والتعايش والتسامح الموجود في كركوك، لافتا إلى أن كركوك هي من المدن الآمنة والمستقرة بفضل تضحيات البيشمركة والوحدة المجتمعية الداعمة لها .وزار عضو الكونجرس الأمريكي كاتدرائية القلب الأقدس في مطرانية كركوك للكلدان والتقى رئيس أساقفة كركوك للكلدان يوسف توما. كما زار جبهات القتال لقوات البيشمركة .من جانبه، قدم محافظ كركوك، نجم الدين كريم، إيجازا للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في كركوك واستقبالها للنازحين الهاربين من عصابات داعش والتصدي الشجاع لقوات البيشمركة والأجهزةالأمنية ونجاحهم بحماية جميع مواطني كركوك، إلى جانب بحث موضوع الاستفتاء ومشاركة محافظة كركوك فيه .

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مصراوي Masrawy

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