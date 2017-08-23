البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين فى الأداء وسط مبيعات المصريين، وخسر رأس المال السوقي 2.08 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.13 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي " إيجي إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 12996.20 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 686.97 نقطة، و ارتفع مؤشر" إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08 %، ليصل إلى مستوى 1551.81 نقطة.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 181.09 مليون سهم، بقيمة 544.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.88 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 50.7 مليون جنيه، و 9.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 60.4 مليون جنيه.