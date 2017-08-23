أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

Google+ Print
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات  البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين فى الأداء وسط مبيعات المصريين، وخسر رأس المال السوقي 2.08 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.13 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي " إيجي إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 12996.20 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى  مستوى 686.97 نقطة، و ارتفع مؤشر" إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08 %، ليصل إلى  مستوى 1551.81 نقطة.

شاهد أيضا

وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 181.09 مليون سهم، بقيمة 544.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.88 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 50.7 مليون جنيه، و 9.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 60.4 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)