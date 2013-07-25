24 مصاباً فى «حرب شوارع» بين أهالى المنوفية ودمياط وأنصار «المعزول»

شباب «الجماعة» يحطمون عربة ترحيلات بميدان عمر أفندى.. والأهالى يقتحمون مكتب محامٍ إخوانى

كتب : محمود الحصرى وسحر عون وسهاد الخضرى منذ 59 دقيقة

شهدت محافظتا دمياط والمنوفية اشتباكات دامية بين الأهالى المعترضين على استمرار مسيرات مؤيدى المعزول محمد مرسى، أدت إلى إصابة 18 فى دمياط، تم نقل 12 منهم إلى المستشفى التخصصى و6 للمستشفى العام، بحسب تصريح وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدى حواس، إلى جانب إصابة 6 فى المنوفية، كما حطم مؤيدو «المعزول» سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن المنوفية بميدان عمر أفندى.

وفى دمياط، وقعت أمس «حرب شوارع» بين مؤيدى ومعارضى «مرسى» بالقرب من ميدان الكوبرى العلوى والكوبرى المعدنى بالأسلحة البيضاء والآلية والخرطوش والشوم والحجارة، وذلك على خلفية مسيرة لمؤيدى «المعزول» تحركت من أمام مسجد البحر متوجهة إلى حى الأعصر، وكذلك حى الحربى، الكائن بهما مقر مديرية أمن دمياط ومبنى الأمن الوطنى، واعترضتها مسيرة أخرى معارضة، ما أدى لوقوع الاشتباكات بين الطرفين. وفى المنوفية، وقعت اشتباكات بين عدد من الأهالى ومسيرة للإخوان، حتى تدخلت قوات الأمن وأطلقت القنابل المسيلة للدموع، وشنت حملة اعتقالات، وألقت القبض على 15 شخصاً ينتمون للجماعة. وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 6 من الطرفين. واقتحم عدد من أهالى المنوفية مكتب المحامى والقيادى الإخوانى رجب أبوزيد وحطموا محتوياته، كما حطموا سيارة مملوكة لعضو بجماعة الإخوان فى المحافظة. وصرح الرائد محمد أبوالعزم، رئيس مباحث شبين الكوم، بأنه تم القبض على 17 شخصاً ينتمون إلى جماعة الإخوان بالمدينة. وفى القليوبية، قطع العشرات من الأهالى وسائقى «السرفيس» فى قرية ميت عاصم الطريق أمام مديرية الأمن فى بنها، أمس، احتجاجاً على إلقاء أجهزة الأمن القبض على 5 سائقين متهمين بقطع طريق القرية.