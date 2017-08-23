الحكومة توافق على تبعية شبكات مياه الشرب والصرف لـ"المجتمعات العمرانية"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة أصول محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة، ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك بعد إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (117 لسنة 2010)، والخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المنعقد، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9968.29 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، وذلك في إطار سعي الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.