ماكدونالدز مصر تفتتح 20 حضانة و10 مدارس في عزبة خير الله بعد تطويرها

التعليم: النتائج الملموسة في مشروع عزبة خير الله هي انعكاساً حياً للتعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام

التضامن: الاستثمار في التعليم يعتبر أول خطوة تجاه الاستثمار في المستقبل

ماكدونالدز: تعاملنا مع عزبة خير الله كمجتمع متكامل له احتياجات ومتطلبات وعملنا على استدامة المبادرة وتكاملها لإحداث تغيير حقيقي

احتفلت شركة مانفودز –ماكدونالدز مصر- بافتتاح 20 حضانة و10 مدارس في 5 منشآت تخدم عزبة خير الله بعد الانتهاء من عمليات التطوير بها . وجاء تطوير المدارس كجزء من حملة ماكدونالدز مصر لتحسين حياة الأطفال بعزبة خير الله، والتي تعد أحد المناطق الأكثر احتياجاً في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تولي تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية للمشاركة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها أولوية أولى. حضرت الاحتفالية معالي الدكتورة/ غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جانب لفيف من كبار مسئولي وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومسئولي شركة ماكدونالدز مصر ودمعية خير وبركة.

وقد تم تخصيص 11 مليون جنيه مصري لخدمة هذا الهدف حيث تم توجيه جزء من مبيعات وجبات الأطفال التي تقدمها الشركة إلى جانب جمع التبرعات من خلال صناديق التبرعات المتواجدة بالمطاعم وتوجيهها لصالح هذه المبادرة الرائدة.

وشملت أعمال التطوير بالمدارس إنشاء معامل للكمبيوتر بأحدث الأجهزة، إلى جانب إعادة ترميم المباني وتغيير وصيانة الفصول والحمامات. لم تقتصر عملية التطوير على المباني فقط، بل امتدت إلى دعم العملية التعليمية بهذه المدارس. فقد حرصت الشركة على إدخال نظام "القرائية" في المدارس والذي يحسن من قدرة الأطفال علي تعلم القراءة والكتابة. علاوة على ذلك، تم تنظيم أنشطة صيفية للطلاب والاهتمام بتأهيل المدرسين والمدرسات في الحضانات والمدارس وتدريب الأمهات على طرق التربية السليمة.

هذا وقد تم التعامل مع عزبة خير الله كمجتمع متكامل له احتياجات وطموحات، ولهذا تمت الاستعانة ببعض الأمهات في تفصيل وحياكة الزي المدرسي للأطفال، هذا إلى جانب الاستعانة ببعض الحرفيين من نجارين وخلافه في تجهيز الفصول والمدارس.

أعربت الدكتورة/ غادة والي-وزيرة التضامن الاجتماعي-عن فخرها بوجودها في حفل افتتاح تطوير المدارس ودعم العملية التعليمية بعزبة خير الله وهي من المناطق التي تفتقر أبسط الخدمات خاصة التعليم. كما أثنت على التعاون المثمر الذي تم بين القطاع العام متمثلاً في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص متمثلاً في ماكدونالدز مصر ومنظمات المجتمع المدني متمثلاً في جمعية خير وبركة حيث تبنوا جميعاً أهم قضية وهي قضية التعليم حيث يعد التعليم هو أول خطوه تجاه الاستثمار في المستقبل بل أنه يُكوِّن الشخصية المثقفة التي تفكر دائما بصورة مختلفة عن الآخرين. كما توجهت بخالص الشكر للأطفال والقائمين على العرض الغنائي المقدم والذي لمست من خلاله الدور المبذول في تنمية شخصية الأطفال وثقتهم بنفسهم وهو ما يعتبر نتيجة هامة لا يستهان بها. وعلقت الدكتورة غادة والي على الجهد المبذول في الحضانات التي تم افتتاحها مؤكدة على دور الحضانات في تكوين شخصية الطفل وتنمية حبه للتعليم وتأهيل الأسر للتعامل مع الطفل بطريقة صحيحة لنخرج بجيل واعي.

ساهمت المبادرة بالفعل في تغيير حياة ما يقرب من 20 ألف طالب بالمدارس الى جانب فصول توعية وتعليم للأمهات عن اساليب التربية السليمة والآمنة والتي استفاد منها أكثر من 340 10 أم كما تم تدريب أكثر من 300 معلماً وموجهاً في المراحل المختلفة متضمنة التدريب على برنامج القرائية والتي وصلت نسبة نجاح المشاركين به من الطلاب إلى 82% في عام 2017 بإجمالي 4275 طالب من 5200 طالب مشارك. كما استفاد أكثر

من 000 10 طالب من معامل الكمبيوتر التي تم تأسيسها علاوة على استفادة 000 16 طالب من برامج بناء القدرات والشخصية و000 14 طالب من برامج الأنشطة الصيفية إلى جانب استفادة 000 18 طفل في الحضانات التي تم افتتاحها.

وقد صرح علاء فتحي – مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر-قائلا " تم اختيار القطاع التعليمي كواحد من أهم القطاعات التي لها تساهم بفاعلية في تغيير حياة الأطفال للأفضل. لذا جاءت استراتيجية الشركة على التركيز في تطوير التعليم في المناطق الأكثر احتياجاً وكانت الانطلاقة من عزبة خير الله. تعاملنا مع عزبة خير الله كمجتمع متكامل له احتياجات ومتطلبات وعملنا على استدامة المبادرة وتكاملها لإحداث تغيير حقيقي. نتوجه بخالص الشكر لباقي أضلاع المثلث الذهبي من القطاع العام ممثلاً في وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني متمثلاً في جمعية خير وبركة ممن ساهموا من خلال مجهوداتهم الحثيثة في جعل الحلم حقيقة واقعة يعيشها الآلاف من أبنائنا وأهاليهم ومعلميهم في منطقة عزبة خير الله."

وقد عقب أحمد موسى- رائد اتحاد طلاب الجمهورية بوزارة التربية والتعليم- قائلاً “كل الشكر لشركة ماكدونالدز مصر على تبنيها لهذا المشروع التنموي في قطاع التعليم الذي يمثل أهم القطاعات في مجتمعنا. لقد ضربت الشركة من خلال هذا المشروع مثال لدور الشركات الخاصة في التنمية المجتمعية لتقديم مبادرات متكاملة ومدروسة ومستدامة وهو نموذج نطمح في تكراره لتحقيق تنمية فعلية للمجتمع".

جدير بالذكر أن ماكدونالدز مصر تعتبر من الشركات الخاصة الرائدة التي لها تاريخ طويل ودور فعال في مشروعات الخدمة المجتمعية وذلك من خلال العديد من المبادرات المجتمعية الرائدة.

*اعلان تحريري