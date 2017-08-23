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وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

04:06 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

طرابلس - ( د ب أ):

وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طرابلس اليوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى ليبيا يرافقه فيها سفير المملكة المتحدة في ليبيا "بيتر ميليت".

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم بمقر المجلس وزير الخارجية البريطاني ومرافقه، وعقدوا اجتماعاً بمقر المجلس لبحث المسائل المشتركة.

وبحسب مكتب الإعلام الخارجي التابع لحكومة الوفاق، جدد الوزير البريطاني في بداية الاجتماع دعم بريطانيا لجهود رئيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي في ليبيا .

وأبدى الوزير البريطاني استعداد بلاده لتقديم كل ما يُطلب منها من مساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مُثنياً على مبادرة السراج وخارطة الطريق المقدمة منه، ونتائج لقاء باريس .

من جانبه رحب السراج بزيارة الوزير البريطاني لليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة جونسون إلى طرابلس في مايو الماضي، والذي يشمل التعاون في المجال الأمني ومجالات الصحة والتعليم والطاقة، وبرنامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية في الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية.

وتناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المفوض محمد سيالة والمستشار السراج السياسي طاهر السني، عدداً من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، حيث أكد "السراج" أن حكومته تتطلع إلى دعم البريطانية للإسراع في رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود ليقوما بمهامهما بطريقة فعالة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر والتهريب.

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مصراوي Masrawy

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