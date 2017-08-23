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تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر

03:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محسن أنور عبد العال، والتي تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة غرف الغوص وإدراج اسم الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لجلسة ٩ سبتمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 61790 لسنة 71 قضائية وزير السياحة بصفته، ووكيل أول وزارة السياحة مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.

وأعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية كشوف أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية وفقًا لما أصدره مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الخارجية وعضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الغرف السياحية.

وقال عبد الطيف في الخطاب المرسل لغرفة الغوص إنه تم استبعاد كل من محسن أنور عبد العال المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن مراكز الغوص بمحافظة البحر الأحمر وأحمد إسماعيل عبد المنعم المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن مراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أن الصفة القانونية لهم لا تسمح اللائحة الأساسية بترشيحهم وفقًا لما هو مقدم من المستندات الواردة من الغرفة.

 

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مصراوي Masrawy

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