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رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى ببني سويف

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مصراوي Masrawy

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى ببني سويف

04:18 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى ببني سويف

المهندس شريف حبيب

بني سويف - أحمد كامل:

وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسؤولين التنفيذيين.

كما كلف محافظ بني سويف رؤساء المدن، بالاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على جمالها حتى تظهر المحافظة ومدنها ومراكزها بصورة حضارية أمام الزائرين في العيد، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين والعمل على نظافتها، لاستقبال الرواد خلال الإجازة، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين ورفع المخلفات باستمرار.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، مع التنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي قطاعات الأوقاف والتموين والصحة والكهرباء والطب البيطري وشركة المياه والأزهر والشباب والرياضة وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة، لمناقشة الترتيبات النهائية لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد "حبيب" ضرورة التنسيق بين غرف العمليات بمديريات والطب البيطري والشئون الصحية، لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

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