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بالصور.. تقديم "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تقديم "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

04:09 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، الخصومة الثأرية بين عائلتي "الرخ" و"العمورة"، بناحية قرية قلفاو التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وأقيمت مراسم الصلح بمقر عائلة "العمورة" بحضور المحاسب كمال شلبي، مساعد محافظة سوهاج، واللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، مفتش فرع الأمن العام بسوهاج، العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة، ورجال الأزهر والكنيسة، والآلاف من أبناء العائلتين والعائلات الأخرى بمركز سوهاج.

وأقسم الطرفان على كتاب الله، أن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما، عقب تقديم أطراف العائلة الثانية "القودة"، الكفن، للعائلة الأولى.

ونشبت مشاجرة بين عائلتي "الرخ" و"العمورة" في شهر مارس من العام الجاري، نتج عنها سقوط قتيل من عائلة "الرخ".

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