بدافع الانتقام.. الابن يضرب والده بـ"قالب طوب" خلال نومه في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

كشف ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج، اليوم الأربعاء، غموض إصابة مزارع بقرية باقور، وتبين أن ابنه داهمه خلال نومه بعد مشادات كلامية سابقة حول تكرار مطالبة الابن لوالده بمبالغ مالية بشكل مستمر دون البحث عن عمل، انتهت بضرب الأب لنجله، وهو ما دفعه للانتقام.

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بإصابة "ب.ع.م"، 56 عامًا مزارع ومقيم بقرية باقور بمركز أبو تيج، بجرح رضي أعلى الحاجب الأيمن وآخر بفروة الرأس، وكدمة متورمة بالعين اليمنى، واشتباه كسر بقاع الجمجمة مع اشتباه نزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامة "لا يمكن استجوابه".

وقال نجله "س.ع" 29 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، إنه فوجئ بحدوث إصابة والدة أثناء نومه أعلى سطح المنزل، ولم يعلل سببًا لحدوث إصابتة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "خ.ب.ع "، 20 عامًا عامل، وتمكن فريق البحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، لتعدي والده عليه بالضرب وإهانتة أمام أشقائة وجيرانه والمارة بالطريق، لكثرة طلبه للمال وعدم رغبته في البحث عن عمل.

وأضاف الابن أنه تعدى على والده بالضرب وأحدث إصابته مستخدمًا في ذلك "قالبًا من الطوب"، مستغلًا نومه أعلى سطح المنزل.