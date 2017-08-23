"الغضبان": تجربة بورسعيد ناجحة في ربط التعليم بسوق العمل
"الغضبان": تجربة بورسعيد ناجحة في ربط التعليم بسوق العمل
04:03 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة طبّقت تجربة رائدة في مجال التعليم من خلال ربط التعليم بسوق العمل.
وأشار "الغضبان"، في بيان إعلامي، إلى إلحاق طلاب التعليم الفني بالتدريب بالمصانع، لصقل مهاراتهم وغرس روح العمل لديهم في هذة المرحلة العمرية المبكرة.
وأكد المحافظ التوسع في هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد، خاصة بعد الرغبة الكبيرة والإقبال من الطلاب على الحصول على التدريب العملي لهم داخل المصانع.
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