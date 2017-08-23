أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"الغضبان": تجربة بورسعيد ناجحة في ربط التعليم بسوق العمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الغضبان": تجربة بورسعيد ناجحة في ربط التعليم بسوق العمل

04:03 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة طبّقت تجربة رائدة في مجال التعليم من خلال ربط التعليم بسوق العمل.

وأشار "الغضبان"، في بيان إعلامي، إلى إلحاق طلاب التعليم الفني بالتدريب بالمصانع، لصقل مهاراتهم وغرس روح العمل لديهم في هذة المرحلة العمرية المبكرة.

وأكد المحافظ التوسع في هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد، خاصة بعد الرغبة الكبيرة والإقبال من الطلاب على الحصول على التدريب العملي لهم داخل المصانع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملات تموينية مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى في بورسعيد

    أخبار

  • تعليم القليوبية: تشكيل لجنة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة بمدارس التعليم

    أخبار

  • نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات إسكان العشوائيات ببورسعيد

    أخبار

  • بالصور- افتتاح عنبر بمجزر القابوطي الجديد في بورسعيد

    أخبار

إعلان

de97bd1663.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم