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حملات تموينية مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

حملات تموينية مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى في بورسعيد

04:01 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

حملات تموينية مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الأربعاء، بشن حملات مكثفة على الأسواق، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إلى أنه وجه مديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، بالمرور على جميع الأسواق، والتأكد من جودة ونوعية اللحوم المتوفرة في محلات الجزارة ومشروع الإنتاج الحيواني للمحافظة.

وأكد المحافظ أنه شدد على المرور أهمية على الجمعيات والمجعات الاستهلاكية، للاطمئنان على توافر كل السلع الأساسية والتموينية، واتخاذ مايلزم من إجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

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