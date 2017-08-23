حملات تموينية مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته، اليوم الأربعاء، بشن حملات مكثفة على الأسواق، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إلى أنه وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، بالمرور على جميع الأسواق، والتأكد من جودة ونوعية اللحوم المتوفرة في محلات الجزارة ومشروع الإنتاج الحيواني للمحافظة.

وأكد المحافظ أنه شدد على المرور أهمية على الجمعيات والمجعات الاستهلاكية، للاطمئنان على توافر كل السلع الأساسية والتموينية، واتخاذ مايلزم من إجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.