بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير رشيد لوضعها على الخريطة السياحية

البحيرة – أحمد نصرة:

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، أعمال تطويروتنمية مدينه رشيد، لوضعها على الخريطة السياحية خلال 3 سنوات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشمل أعمال التطوير البنية التحتية بالكامل من صرف صحي، ومياه، و كهرباء، وغاز، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجميل السور بمدخل المدينة على ترعة الرشيدية بطول 4.5 كم وبتكلفة مليون جنيه جهود ذاتية، وأعمال تطوير منطقة الكورنيش على النيل أمام مسجد أبو العزايم الأثرى، إذ تجري أعمال إنشاء جزيرة ونافورة بالجهود الذاتية.

وتتضمن الأعمال تطوير المنطقة في رصف الجزء المتبقي من طريق الكورنيش أمام مسجد أبو مندور، بطول 200 متر مع عمل نيوجيرسي للطريق على جانب الطريق، لحماية تل أبو مندور الأثري، وتركيب أعمدة إنارة على الطريق وعمل بلاطات خرسانية حول محيط المسجد، وتطوير المسجد والسور الأثري مع عمل سور حديدي أمام المسجد على النيل بتكلفة إجمالية 3.2 مليون جنيه.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الأثري للزخارف الموجودة بالمسجد والمباني المحيطة به.