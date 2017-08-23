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بالفيديو- إعداد البفتيك الكذاب على طريقة نجلاء الشرشابي‎

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مصراوي Masrawy

- إعداد البفتيك الكذاب على طريقة نجلاء الشرشابي‎

04:05 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

بالفيديو- إعداد البفتيك الكذاب على طريقة نجلاء الشرشابي‎

إعداد البفتيك الكذاب على طريقة نجلاء الشرشابي‎

 

كتبت - هدير غيث:

تحاول الكثير من الأمهات تجديد الأصناف التي تقدم في الغذاء، فيستخدمون اللحم في أكثر من صنف منها البفتيك، حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناوله، ولكن هناك طريقة جديدة لصنعه بالمنزل لتقليل ثمنه.

ذكرت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الأيد، طريقة جديدة لعمل البوفتيك الكذاب، باستخدام اللحم المفروم، وبعض المكونات الأخرى.

- المكونات

½ كيلو لحم مفروم.
1حبة بصلة مبشورة.
½ كوب بقسماط.
2 حبة بيض.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.
1 ملعقة كبيرة بابريكا.
ملح.
فلفل أسود.

- طريقة التحضير

1- وضع جميع المكونات في إناء.

2- يتم التقليب جيدًا.

3- وضع اللحم في كيس سلوفان، والقيام بفردها جيدًا مثل البفتيك.

4- احضار البيض والفلفل والملح في إناء أخر، ويتم خفقهم.

5- يتم وضع اللحم في البيض، ثم الدقيق، وتكرر هذه الخطوة لمرتين.

6- توضع في زيت عالي الحرارة.

7- من الممكن ان تحفظ في الفريزر لعند الحاجة إليها. 

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مصراوي Masrawy

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