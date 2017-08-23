"سابني ادفع الحساب".. تعرف على اتيكيت الدفع للرجل والمرأة

كتبت- هاجر حاتم:

يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى الخروج للتنزه أو تناول الطعام، مع أصدقائه أو شريك حياته، وعند الدفع يتعرض البعض لمواقف محرجة فيمن سوف يتكفل بدفع الحساب، لهذا نستعرض لك اتيكيت الدفع في حالة وجود رجل وإمرأة معًا.

أوضحت إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت لـ "مصراوي" أنه في حالة كان الرجل والمرأة تربطهم علاقة خطوبة رسمية، فمن الاتيكيت أن يقوم الرجل بالدفع في المناسبات العادية، وبالمقابل من الممكن أن تقوم الفتاة بعمل عزومة له بالبيت على سبيل المثال، أو بمنحه بعض الهدايا القيمة، ولا بأس إن قامت هي بالدفع على فترات "متباعدة".

وذكرت إيمان أنه إذا كان الرجل والمرأة مازالوا في بداية علاقة دون أن يكون هناك ارتباط رسمي بعد، من الذوق أن يقوم الرجل بالدفع، وفي هذه الحالة يفضل أن تعرض الفتاة على الرجل بأن تقوم بالدفع لنفسها.

أضافت إيمان في حالة كان الرجل والمرأة مجرد أصدقاء، فتعرض الفتاة أن تدفع لنفسها، أو تقبل عزومة الرجل، وتعوضها له مرة أخرى.

وأشارت إيمان أنه من الأصول في علم الاتيكيت في حالة تواجد رجال ونساء في مكان واحد، من يقوم بدفع الحساب هم الرجال، طالما المناسبة غير تكرارية "مش بيتقابلوا كل يوم".