أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

"سابني ادفع الحساب".. تعرف على اتيكيت الدفع للرجل والمرأة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"سابني ادفع الحساب".. تعرف على اتيكيت الدفع للرجل والمرأة

03:45 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

"سابني ادفع الحساب".. تعرف على اتيكيت الدفع للرجل

كتبت- هاجر حاتم:

يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى الخروج للتنزه أو تناول الطعام، مع أصدقائه أو شريك حياته، وعند الدفع يتعرض البعض لمواقف محرجة فيمن سوف يتكفل بدفع الحساب، لهذا نستعرض لك اتيكيت الدفع في حالة وجود رجل وإمرأة معًا.

أوضحت إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت لـ "مصراوي" أنه في حالة كان الرجل والمرأة تربطهم علاقة خطوبة رسمية، فمن الاتيكيت أن يقوم الرجل بالدفع في المناسبات العادية، وبالمقابل من الممكن أن تقوم الفتاة بعمل عزومة له بالبيت على سبيل المثال، أو بمنحه بعض الهدايا القيمة، ولا بأس إن قامت هي بالدفع على فترات "متباعدة".

وذكرت إيمان أنه إذا كان الرجل والمرأة مازالوا في بداية علاقة دون أن يكون هناك ارتباط رسمي بعد، من الذوق أن يقوم الرجل بالدفع، وفي هذه الحالة يفضل أن تعرض الفتاة على الرجل بأن تقوم بالدفع لنفسها.

أضافت إيمان في حالة كان الرجل والمرأة مجرد أصدقاء، فتعرض الفتاة أن تدفع لنفسها، أو تقبل عزومة الرجل، وتعوضها له مرة أخرى.

وأشارت إيمان أنه من الأصول في علم الاتيكيت في حالة تواجد رجال ونساء في مكان واحد، من يقوم بدفع الحساب هم الرجال، طالما المناسبة غير تكرارية "مش بيتقابلوا كل يوم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبيرة اتيكيت: متى تكون "وضعية الرجل على رجل" صحيحة؟

    هو وهي

  • -4 طرق لتناول المانجو .. وخبيرة ايتيكيت تنصح"لا تأكلها خارج

    هو وهي

  • خبيرة ايتيكيت تقدم نصائح..ماذا تفعل عند ركوب "الأسانسير"؟

    هو وهي

إعلان

191aec6666.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور- سائق يضرم النيران في سيارته بعد مشادة مع شرطة المرور بالبحيرة

بالفيديو والصور- سائق يضرم النيران في سيارته بعد مشادة مع شرطة المرور بالبحيرة

بالفيديو- أماكن لا تخطر على بال أحد لحفظ أموالك

بالفيديو- أماكن لا تخطر على بال أحد لحفظ أموالك

بالفيديو – كيف تقيّم "دكتور سنانك" وتقلل تكلفة العلاج.. طبيب أسنان يجيب

بالفيديو – كيف تقيّم "دكتور سنانك" وتقلل تكلفة العلاج.. طبيب أسنان يجيب

بالفيديو- "قش الأرز بيروح فين" حملة "البيئة" لمواجهة السحابة السوداء

بالفيديو- "قش الأرز بيروح فين" حملة "البيئة" لمواجهة السحابة السوداء