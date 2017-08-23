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بالفيديو.. معزة شبية بالإنسان ترعب قرية هندية

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مصراوي Masrawy

.. معزة شبية بالإنسان ترعب قرية هندية

03:43 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

بالفيديو.. معزة شبية بالإنسان ترعب قرية هندية

معزة شبية بالإنسان ترعب قرية هندية

كتب - هشام عواض:

الهند بها العديد من الغرائب والعجائب مما جعلها تكتسب لقب "بلد العجائب"، وكثيرًا ما يظهر شيء غريب ومفزع هناك، وأخر هذه الحالات معزة ولدت بوجه يشبه البشر، مما سبب حالة رعب بين السكان.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تسبب معزة غريبة الشكل في إثارة الفزع في قرية هندية، وذلك لأن ملامح وجهها قريبة من الملامح البشرية من الشفاه والأنف والعينين بشكل مخيف.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديو للمعزة الغريبة، وحظي الفيديو بعشرات آلاف المشاهدات.

وكتب على الفيديو تعليق"تم اكتشاف مخلوق غريب في الهند، وهذا الحيوان يشبه الإنسان، وتسبب برعب قرية بأكملها". 

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مصراوي Masrawy

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