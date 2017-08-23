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ميركل: أمريكا منعزلة ليس بمقدورها أن تكون عظيمة

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مصراوي Masrawy

ميركل: أمريكا منعزلة ليس بمقدورها أن تكون عظيمة

03:48 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ميركل: أمريكا منعزلة ليس بمقدورها أن تكون عظيمة

برلين - (د ب أ):

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سياسة العزلة العالمية للولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد .

وقالت ميركل خلال ندوة لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "أمريكا التي لا تهتم بشيء في العالم، بل بنفسها فقط، لن تكون كبيرة أو عظيمة".

وذكرت ميركل أنها تعتزم لذلك مواصلة الترويج لمفهوم العولمة، التي من الممكن أن تستفيد من إمكانياتها كل الدول وليس بعضها فقط.

وفي الوقت نفسه، دعت ميركل إلى تحسين تنسيق السياسة الخارجية الأوروبية، موضحة أنه يتعين على سبيل المثال الالتزام بمبادئ مشتركة في العلاقات مع الصين.

وأكدت ميركل تمسكها بالهدف المتفق عليه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل تولي ترامب مهام منصبه بزيادة نفقات الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف، نافية اتهامات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بوجود خطط لتقليص نفقات الإعانات الاجتماعية لصالح نفقات الدفاع.

وقالت: "لن يجرى مطلقا إلغاء أي نفقات اجتماعية"، مشيرة إلى أن نفقات البحث العلمي والدفاع زادت خلال الأعوام الماضية.

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مصراوي Masrawy

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