شرطة فنلندا تعتقل شخصين آخرين على خلفية قضية الطعن

هلسنكي - (د ب أ):

ذكرت السلطات اليوم الأربعاء أن الشرطة الفنلندية نفذت عمليتي اعتقال جديدتين، فيما يتعلق بهجوم الطعن المميت الذي وقع الاسبوع الماضي، وسط مدينة توركو جنوب غرب البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين.

وتم اعتقال الرجلين في مدينة توركو، طبقا لما قاله ماركوس لاين من المكتب الوطني للتحقيقات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم بالفعل اعتقال خمسة أشخاص في القضية، جميعهم مغاربة.

وأمرت محكمة في مدينة توركو أمس الثلاثاء أربعة منهم بإيداعهم الحبس الاحتياطي، بينما ذكرت السلطات أنه لا توجد أدلة كافية ضد الخامس.