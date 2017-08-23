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مصدر أمني: حصار قرى "الدم والنار" بقنا لتطهيرها من السلاح

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: حصار قرى "الدم والنار" بقنا لتطهيرها من السلاح

03:33 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

تواصل مديرية أمن قنا شن الحملات الأمنية المكثفة بقيادة اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، لجمع الأسلحة غير المرخصة وضبط تجارها بمربع قرى "حمردوم" و"أبو خزام" و"السمطا" و"الحجيرات" المعروفة إعلاميًا بقرى الدم والنار لكثرة الأسلحة غير المرخصة فيها، بالإضافة إلى الصراعات الثأرية المتعددة.

وأفاد مصدر أمني رفيق المستوى لـ"مصراوي"، بأن الحملات ما زالت جارية عقب حصار جبال تلك القرى، وإحكام السيطرة على مداخلها بهدف تطهيرها من الأسلحة غير المرخصة والعناصر الخارجة عن القانون، من أجل تطهير محافظة قنا من الأسلحة غير المرخصة؛ وذكر المصدر أن نتائج ومضبوطات الحملة سوف يتم الإعلان عنها في بيان رسمي عن وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، اجتمع اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، بعدد من رموز قبائل العرب والأشراف والهوارة بقنا لبحث سبل مكافحة جريمة الثأر بين العائلات ووضع خطة لإنهاء الصراعات الثأرية في محافظات الصعيد.

 

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