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مصطفى الفقي بعد حجب المساعدات الأمريكية لمصر: ليس موقفًا سياسياً

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مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي بعد حجب المساعدات الأمريكية لمصر: ليس موقفًا سياسياً

03:28 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصطفى الفقي بعد حجب المساعدات الأمريكية لمصر: ليس موقفًا سياسياً

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض المبالغ المخصصة لبرنامج المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر، من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري "أمر متوقع من واشنطن".

وأضاف "الفقي"، في تصريح لـ"مصراوي"، الأربعاء، أن واشنطن دائمًا ما تلوح بهذا السلاح أي "خفض المعونة"، متابعًا: "بيها من غيرها هنعيش".

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن خفض المعونة ليس موقفًا سياسياً بل هي جزء من سياسة "دونالد "، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف نفقات أمريكا الخارجية، نظرًا لكونه يفكر بطريقة رجال الأعمال، لافتًا إلى أنه يريد زيادة الدخول الأمريكية والتقليل من نفقاتها الخارجية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم في نص البيان الصادر عنها، ردًا على هذا القرار، عن أسفها، قائلةً: "إن تعتبر هذا الإجراء تحركًا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية".

وأضاف البيان: "إذ تقدر جمهورية مصر العربية أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دومًا على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل".

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مصراوي Masrawy

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