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رئيس بعثة الحج: وصول 55 ألف مصري إلى الأراضي المقدسة حتى الآن

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مصراوي Masrawy

رئيس بعثة الحج: وصول 55 ألف مصري إلى الأراضي المقدسة حتى الآن

03:31 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

رئيس بعثة الحج: وصول 55 ألف مصري إلى الأراضي المقدسة حتى الآن

ارشيفية

المدينة المنورة - (أ ش أ):قال مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي، إن إجمالي عدد الحجاج الذين توافدوا على الأراضي المقدسة وصل إلى 55 ألف حاج من بينهم 19 ألف حاج (قرعة).وأضاف اللواء عمرو لطفي، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، اليوم الأربعاء، أنه تم تفويج اليوم 450 حاجا إلى مكة المكرمة بعد قضاء 6 أيام في المدينة المنورة في أتوبيسات مكيفة وحديثة، مشددا على أنه هناك اهتماما كبيرا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على أداء مناسكهم في سهولة ويسر.وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، تم تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن تطوير منظومة النقل إلى المشاعر المقدسة، والرعاية الطبية المقدمة للحجاج، بالإضافة إلى تطوير منظومة التغذية لضمان احتوائها على العناصر الغذائية الرئيسيّة للحاج.وأكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن راحة حجاج القرعة تمثل أولوية قصوى لوزارة الداخلية، ولا تنازل عن توفير خدمة مميزة تليق به وهو ما حدث بالفعل بعد نجاح بعثة الحج في حجز 24 فندقا مميزا ومصنفا على أعلى مستوى سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.من جانبه، قال أحد الوعاظ الدينيين في بعثة الأزهر الشريف أحمد محمود تمساح، إن رجال الأزهر لا يدخرون جهدا لتوعية الحجّاج والتيسير عليهم والحيلولة دون تسرب أفكار التشدد إليهم انطلاقا من منهج الأزهر الشريف الذي يرفع شعار الوسطية والاعتدال.وأعربت الحاجة "ابتسام أبو الخير السيد" ( 60 عاما) عن شكرها لبعثة حج القرعة على مساعدتها في توفير غرفة مجهزة طبيا بِمَا تتطلبه حالتها الصحية، لافتة إلى أن الوجبات الجافة والساخنة التي حرصت البعثة على توفيرها ساعدتها هي وزملائها على التفرغ للعبادة وعدم التكدس أمام المطاعم.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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