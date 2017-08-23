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إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

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مصراوي Masrawy

إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

03:21 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

طرابلس – (أ ف ب):

أفرج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان بعد عشرة أيام من خطفه من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما علم الأربعاء من أحد المقربين منه.

وكان زيدان تولى منصب رئيس الوزراء بين نوفمبر 2012 ومارس 2014. وغادر البلاد بعد أن أقاله البرلمان وسط اتهامات من مناوئيه بأنه استولى على اموال عامة.

وقال كرم خالد وهو من أصدقاء زيدان لوكالة فرانس برس "أفرج عن زيدان مساء الثلاثاء. وهو بصحة جيدة ومن المقرر أن يغادر اليوم (الأربعاء) ليبيا".

ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل بشان ملابسات أو ظروف احتجاز زيدان. وكان اتهم الثلاثاء مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني بالوقوف وراء عملية الخطف.

خطف زيدان (67 عاما) في 13 أغسطس من فندقه بطرابلس قبيل مؤتمر صحفي كان ينوي عقده للرد على اتهامه بالاستيلاء على اموال عامة.

وعاد زيدان الى ليبيا للمرة الاولى منذ اقالته في مارس 2014. وكان غادر بلاده رغم منع من السفر صادر عن النائب العام لتورط مفترض في قضية الاستيلاء على اموال عامة.

وسبق لزيدان ان خطف من مجموعة مسلحة لفترة قصيرة حين كان رئيسا للحكومة.

ومنذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 غرقت ليبيا في نزاعات بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة على السلطة.

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مصراوي Masrawy

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