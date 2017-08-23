بالصور.. ضبط مخالفات بمجزر "ادفو" أسوان في حملة للرقابة الإدارية

أسوان :إيهاب عمران:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم الأربعاء، حملة مرور مفاجئة على بعض المجازر الحكومية بالمحافظة، للتأكد من جاهزية تلك المجازر استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ومراجعة مدى إلتزامها باللوائح والقوانين والتأكد من مدى كفاءة الحالة الإنشائية لها.

ورصدت حملة الهيئة، عدد من المخالفات في مجزر ادفو، منها ملاصقته للمباني السكنية بالمخالفة لشرط وجود مسافة لا تقل عن 200 متر بينه وبين المساكن.

كما تلاحظ للحملة، تراكم مخلفات الذبح خارج المجزر، ما يشكل منظرًا غير حضاريًا وتلوثًا للبيئة، فضلًا عن سوء حالة شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمجزر وتهالكها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.