بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالأقصر على المجازر استعدادًا لعيد الأضحى

الأقصر - محمد محروس :

شن مسئولو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة على المجازر الآلية بالمحافظة، لمتابعة استعدادتها لعيد الأضحى، والتأكد من سلامة المجازر وصلاحيتها للعمل.

ورصدت الحملة عددًا من السلبيات بمجزر محافظة الأقصر بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية، التي تمثلت في تلف مواتير رفع المياه وعدم صلاحيتها للعمل واحتياج المجزر لمواتير مياه جديدة بكفاءة وطاقة مناسبة لضخ المياه، بدلًا من اعتماد المجزر في طلب المياه على الخزانات التي توجد أعلى سطح عنابر الذبح.

كما رصدت الحملة عدم توافر وسائل الدفاع والحماية المدنية وأداوات الإطفاء، وعدم وجود صيدلية بها أدوات الإسعافات الأولية وتهالك "الدولاب" الخاص بحفظ الأختام والأحبار.

وكشفت الحملة عن سوء حالة النظافة بالمجزر وتراكم المياه ومخلفات الذبح والدماء على أرضية المجزر وحوائطه، بالإضافة إلى وقف تشغيل المحرقة الخاصة بإعدام الماشية غير المطابقة لشروط الذبح، وتخلص مسئولي المجزر منها بالاستعانة بإحدى معدات النقل الكبرى وحرقها في الجبال بعيدًا عن الكتل السكنية.

كما أكدت الحملة احتياج المجزر لتوصيل خدمة الصرف الصحي بدلًا من التخلص من مخلفات الصرف عن طريق "البيارات"، ما ترتب عليه انسداد مخارج الصرف في "البيارات"، بسبب مخلفات الصرف غير السائلة، بالإضافة إلى سوء حالة "أسلاك" النوافذ وحاجتها للتغيير.

وواصل المشاركون في الحملة جولتهم داخل المجزر، إذ جرى رصد نقص الأدوات والمعدات الخاصة بالذبح مثل "الزناقة" و"العلاقـات" وقلة عدد العمال ونقصهم بما لايتناسب مع القدرة الاستيعابية للمجزر، والتي تقدر بحوالي 5 آلاف ذبيحة سنويًا.

وأوصت اللجنة المشاركة في الحملة بضرورة تكثيف أعمال التوعية للمواطنين حول أهمية الذبح داخل المجازر من الناحية الصحية والبيئية، والتي تجري مقابل رسوم مادية بسيطة مقابل خدمات المجزر، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تتم مجانًا في المناسبات والأعياد.