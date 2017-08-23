فاينانشال تايمز: دحلان يرعى اتفاقا بين القاهرة وحماس بشأن معبر رفح

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سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، الضوء على الاتفاق الذي تضع مصر وحركة حماس اللمسات الأخيرة عليه، ويؤدي إلى فتح معبر رفح، الذي يعد حيويا لحركة التجارة والسكان ويخفف من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق يعكس تغيرا في ديناميكيات المنطقة، وجاء بعد تحرك قامت به دول خليجية ومصر ضد دولة قطر، التي كانت أكبر دولة ممولة للقطاع.

وأضافت أن الاتفاق تم بدعم وترتيب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي كان مسؤول الأمن في القطاع قبل سيطرة حركة حماس عليه.

وتابعت أن إعادة تقديم دحلان في دور رسمي أو شبه رسمي ستمثل ضربة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اتهمه بالتآمر عليه، حيث طرد دحلان من الضفة الغربية عام 2011.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى غزة على أنها مسألة أمنية تهدد كلا من مصر وإسرائيل، وبصفتها قضية إنسانية أيضا، حيث أنه بموجب الاتفاق سيتم فتح معبر رفح الذي أغلق خلال الأربعة أعوام الماضية.

وأوضحت أن مصر تقوم الآن بتحديث جانبها من المعبر، بإضافة كاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة تفتيش أمنية قبل إعادة فتحه، مشيرة إلى أن الإمارات ستقدم 15 مليون دولار في الشهر للصحة والتعليم والكهرباء والخدمات الأخرى.

واختمت "فاينانشال تايمز" تقريرها بالقول إن دحلان قام بتمويل مشاريع إنسانية في غزة، في محاولة منه لبناء قاعدة شعبية له من أجل الرئاسة الفلسطينية في المستقبل.