شمال الدلتا للكهرباء تكافئ الأكثر ترشيدًا للاستهلاك بتغيير لمباتهم

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قامت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بتنظيم مسابقة بين المشتركين تعتمد أن يكون المشترك هو مقياس نفسه للترشيد، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت وزرة الكهرباء، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم الإعلان عن المسابقة فى شهر يناير من العام الحالى على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ومواقع التواصل الاجتماعى، وتم نشر وسائل ترشيد الطاقة على صفحة الشركة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت أنه تقدم العديد من المشتركين فى المسابقة من المحافظات الثلاث التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وهى (الدقهلية ، كفر الشيخ ، دمياط)، وتم حصر عدد المشتركين المتقدمين للمسابقة، وتم مقارنة استهلاكهم للكهرباء فى نصف السنة 2017 بنفس الفترة المماثلة من العام الماضى 2016، وتم اختيار أكثرهم التزاماً بسداد الفواتير وأكثرهم ترشيداً لاستهلاك الكهرباء.

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ولفت البيان إلى أنه ولضمان الحيادية والشفافية فى الاختيار فقد تم تشكيل لجنة للمرور على أماكن المتسابقين لفحص العدادات والتأكد من سلامتها وصحة القراءة.

وحول الجائزة المقدمة للفائزين أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم تغيير الإضاءة الموجود لديهم للمبات الليد على نفقة الشركة.