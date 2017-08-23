بالمستندات.. مسؤولون ينهبون ملايين الجنيهات من إيرادات المرور بالغربية

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«المركزى للمحاسبات»: صرف مكافآت وحوافز لقيادات المحافظة من أموال الموازنة العامة.. وتقسيم أموال مخالفات السيارات

مدرسة تعليم القيادة «سبوبة» لحساب المسؤولين

تقرير حسابات المحافظة يؤكد: إيرادات المرور 6 ملايين في عام واحد.. وبلاغ يتهم المسؤولين بالاستيلاء عليها



كثيرًا ما يجول في أذهان أصحاب السيارات والسائقين تساؤلات عديدة عن تحصيل المخالفات المرورية، أهمها أين يتم صرف هذه الغرامات؟ ولصالح أي أعمال؟ وكل منهم يُطالب بمبالغ مالية نظير المخالفة أقلها 100 جنيه غرامة فورية للانتظار الخاطئ، وإلا سحب الرخص، ووقف الحال، بخلاف المبالغ المدفوعة عن كل رخصة سيارة أو سائق.

وحصلت "التحرير" على تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد وقوع مخالفات جسيمة في صندوق تحسين الخدمة المرورية بمحافظة الغربية، أبرزها استيلاء 4 قيادات سابقة بديوان عام المحافظة على حوافز ومكافآت ونسب تم توزيعها، من حسابات الموازنة العامة للمحافظة بالمخالفة للقوانين.

وبالرغم من أن التقرير قد أكد وجوب ضم هذه الأموال للموازنة العامة، فإن المسؤولين استولوا على هذه الأموال بالمخالفة للقانون، وجاء فى التقرير حصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة من 1 أغسطس 2011، وحتى 31 أكتوبر 2014، والذي حصلنا عليه أن "ا.ع.ع " السكرتير العام الأسبق لمحافظة الغربية تربح من حساب مواقف سيارات الأجرة والسرفيس مبالغ مالية متعددة، عن عام 2011، ومن خلال استمارة صرف رقم 442 تحصل على مبلغ 3 آلاف و659 جنيها، واستمارة رقم 453 مبلغ 487 جنيها، والاستمارة رقم 539 مبلغ 3 آلاف و445 جنيها، واستمارة رقم 564 مبلغ 478 جنيها.

وتحصل خلال عام 2012 من خلال استمارة رقم 629 على مبلغ 3 آلاف و186 جنيها، واستمارة رقم 632 على مبلغ 100 جنيه، واستمارة رقم 735 مبلغ 100 جنيه أيضا، واستمارة رقم 740 مبلغ 4 آلاف و306 جنيهات، واستمارة رقم 797 مبلغ 478 جنيها، واستمارة رقم 851 مبلغ 3 آلاف و949 جنيها، واستمارة رقم 550 مبلغ ألف و116 جنيها، وغيرها.

وخلال عام 2013 تحصل من خلال استمارة رقم 110 على مبلغ ألف و696 جنيها، واستمارة رقم 111 مبلغ 447 جنيها، واستمارة رقم 208 مبلغ 134 جنيها، واستمارة رقم 209 مبلغ 625 جنيها، واستمارة رقم 210 مبلغ 447 جنيها.

وكشف التقرير أيضا أن المسؤول نفسه تربح دون وجه حق من خلال صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى خلال عام 2011، عن طريق الاستمارة رقم 6 على مبلغ 478 جنيها، واستمارة رقم 19 بمبلغ 531 جنيها، واستمارة رقم 32 مبلغ 478 جنيها، واستمارة رقم 45 مبلغ 265 جنيها.

وفى عام 2012 استمارة رقم 37 مبلغ 536 جنيها، استمارة رقم 30 مبلغ 265 جنيها، استمارة 30 مبلغ 536 جنيها، استمارة 34 مبلغ 265 جنيها، استمارة 2 مبلغ 265 جنيها، استمارة 2 أيضا مبلغ 478 جنيها، استمارة 5 مبلغ 530 جنيها، و3 استمارات بمبالغ 536 جنيها، و265 جنيها، و536 جنيها، استمارة رقم 20 مبلغ 265 جنيها، استمارة رقم 20 مبلغ 536 جنيها، استمارة 46 مبلغ 265 جنيها، استمارة 46 مبلغ 536 جنيها، بينما فى عام 2013 استمارة 55 مبلغ 265 جنيها، استمارة رقم 65 مبلغ 536 جنيها، استمارة رقم 57 مبلغ 530 جنيها، استمارة رقم 67 مبلغ 265 جنيها.

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وأوضح التقرير أيضا أن السكرتير العام الأسبق نفسه، حصل على مبالغ مالية من صندوق الخدمة المروية خلال الـ3 سنوات، ففى عام 2011 صرف من خلال استمارة رقم 33 ألفا و785 جنيها، واستمارة رقم 39 ألفا و339 جنيها، واستمارة رقم 272 ألفا و785 جنيها، وفى عام 2012 استمارة رقم 74 ألفين و142 جنيها، واستمارة رقم 28 ألفا و785 جنيها، واستمارة رقم 9 ألفا و339 جنيها، واستمارة رقم 5 ألفا و963 جنيها، واستمارة رقم 40 ألفين و231 جنيها، واستمارة رقم 48 ألفين و231 جنيها، واستمارة رقم 82 ألفا و785 جنيها، واستمارة رقم 56 ألفين و142 جنيها، واستمارة رقم 34 ألفا و785 جنيها، واستمارة 94 ألفين و677 جنيها، واستمارة رقم 18 ألفا و785 جنيها، بينما فى عام 2013 استمارة رقم 18 مبلغ 3 آلاف و127 جنيها، واستمارة رقم 11 مبلغ ألفين و231 جنيها، واستمارة رقم 4 مبلغ ألفين و231 جنيها، استمارة رقم 61 مبلغ 3 آلاف و127 جنيها، واستمارة رقم 50 مبلغ 3 آلاف و127 أيضا، إضافة إلى 5 استمارات، الواحدة منها بمبلغ 3 آلاف و127 جنيها.



واستولى من خلال مدرسة تعليم قيادات السيارات عام 2011، على مبلغ 1980 من خلال 5 استمارات تحت رقم 153، وفى عام 2012 استمارة رقم 126 مبلغ 530 جنيها، واستمارة رقم 72 مبلغ 380 جنيها، واستمارة 78 مبلغ 380، واستمارة رقم 17 مبلغ 530 جنيها، واستمارة رقم 17 مبلغ 530 جنيها، واستمارة رقم 107 مبلغ 380 جنيها، واستمارة رقم 107 أيضا مبلغ 530 جنيها، واستمارة 60 ألفين و677 جنيها، واستمارة رقم 56 مبلغ 357 جنيها، واستمارة 56 مبلغ 625 جنيها، واستمارة 56 مبلغ 530 جنيها، وفى عام 2013 استمارة رقم 189 مبلغ 357 جنيها، واستمارة رقم 189 جنيها مبلغ 380 جنيها، واستمارة رقم 189 مبلغ 530 جنيها، استمارة رقم 218 مبلغ 335 جنيها، واستمارة 218 مبلغ 530 جنيها، واستمارة رقم 218 أيضا مبلغ 335 جنيها.

ومن حساب مركز التدريب على علوم الحاسب، فى عام 2011، استولى من خلال مستند "استمارة" رقم 126 بمبلغ 439 جنيها، واستمارة رقم 260 مبلغ 625 جنيها، واستمارة رقم 442 مبلغ 75 جنيها، واستمارة 770 مبلغ 735 جنيها، وفى عام 2012 استمارة رقم 3038 مبلغ 646 جنيها، واستمارة 2679 مبلغ 555 جنيها، واستمارة 406 مبلغ 981 جنيها، واستمارة 1072 مبلغ 865 جنيها، واستمارة 4482 مبلغ 511 جنيها، واستمارة 720 مبلغ 426 جنيها، واستمارة 239 مبلغ 670 جنيها، وفى 2013 استمارة رقم 3030 مبلغ 444 جنيها، استمارة 4754 مبلغ 840 جنيها، استمارة رقم 5043 مبلغ ألف و146 جنيها، استمارة 1509 مبلغ 597 جنيها، واستمارة 1946 مبلغ 410 جنيهات، استمارة 709 مبلغ 349 جنيها، استمارة 1073 مبلغ 67 جنيها، واستمارة 333 مبلغ 492 جنيها، واستمارة 313 مبلغ 547 جنيها، استمارة 3431 مبلغ 604 جنيها، واستمارة 4416 مبلغ 803 جنيهات.

واستولى "م.م.ب" السكرتير العام المساعد الأسبق، خلال 3 أعوام فقط، على مبلغ 14 ألفا و66 جنيها من صندوق الإسكان الاقتصادى، وما يزيد على 10 آلاف جنيه من مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومبلغ 38 ألفا و889 جنيها من صندوق تحسين الخدمة المرورية، ومبلغ 16 ألفا و250 جنيها من حساب مدرسة تعليم قيادة السيارات.

وكشفت المستندات عن استيلاء السكرتير العام السابق "ط.إ.ع" على مبلغ 5 آلاف و479 جنيها، من حساب مواقف سيارات الأجرة، و11 ألفا و887 جنيها من الإسكان الاقتصادى، و30 ألفا و982 جنيها من صندوق الخدمة المروية، و6 آلاف و944 من مدرسة تعليم القيادة، و6 آلاف و67 جنيها من مركز تدريب علوم الحاسب.

وتربحت "أمل.م.ع" مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة السابق، على مبلغ 11 ألفا و683 جنيها من مواقف السيارات، ومبلغ 19 ألفا و425 جنيها من الإسكان الاقتصادى، و14 ألفا و198 من الخدمة المرورية، و12 ألفا و759 من مدرسة تعليم القيادة، بإجمالى مبلغ 58 ألفا و65 جنيها.

يأتى ذلك بخلاف النسب والمبالغ غير القانونية الأخرى، والتي تحصّل عليها قيادات أمنية سابقة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتقدم أحمد صلاح زيدان، المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، حصلنا على نسخة منه، يتهم فيه المسؤولين بالاستيلاء على المال العام، لصالح حساباتهم الخاصة، مما يستلزم العقوبة الجنائية.

وأشار البلاغ إلى وجود مذكرة صادرة من إدارة الحسابات بديوان عام محافظة الغربية، حصلنا على نسخة منها، يتضح فيها أن إيرادات صندوق تحسين الخدمة المرورية بلغ 6 ملايين جنيه تقريبا خلال 3 أعوام فقط.

وأكد مقدم البلاغ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المسؤولين ضربوا بتقرير المركزى للمحاسبات، الذي يوضح المخالفات ويطالب بضم الأموال إلى الموازنة العامة، عرض الحائط، مع الاستمرار في صرف الحوافز دون وجه حق، وهو ما يعد إهدارا عمديا للمال العام.

من جانبه أمر المحامي العام الأول بفتح تحقيق قضائي عاجل، وطلب تقارير الأجهزة الرقابية، تمهيدا لاستدعاء المسؤولين المذكورين لسؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم.