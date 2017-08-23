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روني يعلن اعتزاله اللعب الدولي

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روني يعلن اعتزاله اللعب الدولي روني يعلن اعتزاله اللعب الدولي

التحرير

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أعلن الإنجليزي واين روني، مهاجم إيفرتون، في بيان له، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب دوليًا.

وتألق روني، منذ عودته إلى إيفرتون بتسجيله هدفين في أول مباراتين له بالبريمييرليج والوصول للهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي.

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وكان قد طلب جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إعادة واين روني، إلى صفوف الأسود الثلاثة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس». (طالع التفاصيل)

وسيعلن ساوثجيت عن قائمة الإنجليزي أمام مالطا وسلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات في 2018، غدًا الخميس.

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التحرير

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