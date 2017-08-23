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زيدان يجدد تعاقده مع ريال مدريد

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زيدان يجدد تعاقده مع ريال مدريد زيدان يجدد تعاقده مع ريال مدريد

التحرير

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جدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تعاقده مع ريال مدريد حتى عام 2022، في ظل رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في مواصلة مشروعه الناجح مع المرينجي، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يشك أحد في تجديد التعاقد مع زيدان، فالأمر لم يحتاج إلا الإعلان عنه في الوقت المناسب للمحافظة على تركيز اللاعبين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لم يناقش بنود عقده الجديد ولا قيمته المالية، حيث ترك الأمر لتقدير إدارة الفريق الملكي.

ونجح زيدان في قيادة ريال مدريد للتتويج بـ7 ألقاب، ومع ذلك لم يستغل تلك النجاحات في زيادة أجره مع ريال مدريد حرصًا منه على تأكيد الاحترام المتبادل بينه وبين إدارة الريال.

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التحرير

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