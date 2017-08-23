منافسة بين الإنتر ويوفنتوس على ضم موستافي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم نادي إنتر الإيطالي بعرض لنظيره آرسنال الإنجليزي، من أجل ضم المدافع الألماني شكودران موستافي على سبيل الإعارة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وانضم موستافي لصفوف آرسنال في شهر أغسطس الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وبدأ بقوة مع المدفعجية قبل أن يتعرض لإصابة قبل أعياد الميلاد أثرت على مستواه كثيرًا ولم يستعيد أفضل متسوياته من جديد.

وشارك موستافي في خسارة آرسنال الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ستوك سيتي بهدف نظيف، وهي الهزيمة التي أثارت الشكوك من جديد حول مستقبل المدافع الألماني مع الفريق.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إنتر يرغب في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع إمكانية ضمه بشكل نهائي مقابل 20 مليون إسترليني.

وأضافت «ميرور» أن إنتر سيواجه منافسة من يوفنتوس الراغب أيضًا في التعاقد مع الدولي الألماني لتعويض رحيل مدافعه ليوناردو بونوتشي إلى ميلان.