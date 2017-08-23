4 أسباب تفسر الإقبال الكثيف على وحدات "سكن مصر"

كتبت- عايدة رضوان:

أطلقت وزارة الإسكان المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" ديسمبر 2014، بواقع 12 ألف وحدة سكنية، فيما تم حجز 3 آلاف وحدة من إجمالي وحدات المرحلة الأولى، وفي المقابل تم شراء كراسات شروط بأكثر 24 ألف كراسة خلال 5 أيام من بدء طرح وحدات مشروع "سكن مصر"، الأمر الذي يشير إلى دعا إلى طرح تساؤل بشأن الإقبال الكثيف على شراء الوحدات.

يقول المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لمصراوي، إن أسباب الإقبال الكثيف على وحدات "سكن مصر"، ترجع إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها أسعار الوحدات المناسبة لهذه الفئة، بحد أقصى 600 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب.

وأضاف شكري: "السبب الثاني لهذا الإقبال الكثيف، هو عزوف القطاع الخاص عن تنفيذ هذه المشروعات للفئة المتوسطة، لأن سعر المتر المطروح من جانب وزارة الإسكان لا يتعدى 5 آلاف جنيه، غير شامل سعر الأرض، فيما سيقدر بحوالي 7 آلاف جنيه للمتر للقطاع الخاص إذا تم احتساب سعر الأرض".

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري: "القطاع الخاص يعزف عن العمل في مشروعات الإسكان المتوسط، نظرًا لتحمل الشركات أسعار الأراضي، على عكس الحكومة التي يسقط عن كاهلها سعر الأرض".

وتابع شكري: "المواقع المميزة لوحدات سكن مصر تعد سببًا جوهريا في إقبال المواطنين عليها، ومنها على سبيل المثال 3 أماكن مميزة في مدينة أكتوبر وهي بالقرب من الداون تاون وأيضا في حدائق أكتوبر بالقرب من مول مصر، والأخيرة بجانب مشروع واحة أكتوبر".

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري: "ثقة المواطنين في مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعد سببًا آخر في كثافة الإقبال، وذلك بعد نجاح مشروع دار مصر في مرحلتيه".

ومن جانبه قال أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة وخبير التقييم العقاري، إن أهم سببين لإقبال المواطنين على حجز الوحدات، هما: "الأسعار والقيمة التخزينية"، وأن بعض المواطنين يسعون إلى تخزين أموالهم في هيئة وحدات سكنية خشية من التضخم.​