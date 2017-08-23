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رضا عبد العال لـ«التحرير»: «منتخب المحليين سبوبة ونص صفقات الزمالك فوق البيعة»

أعرب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن استيائه الشديد من مستوى منتخب المحليين، بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، قائلًا «منتخب سبوبة».

وكان منتخب مصر للمحليين خسر أمام نظيره المغرب، بثلاثة أهداف دون رد، في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في كينيا في 2018، ليفشل المنتخب في الوصول للبطولة.

وتحدث رضا عبد العال، لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، عن صفقات نادي الزمالك الجديدة، والتي بلغت الـ15 لاعبًا، قائلًا: «الفريق بيغير جلده، ونص الصفقات فوق البيعة، والأيام المقبلة هتثبت كلامي، ويجب الصبر على المدرب البلجكيي (فرانكي فيركواتيرين)».

وفيما يخص عودة الجمهور، بعد قرار الجبلاية بوجود (2-3 آلاف) مشجع في الموسم الجديد، أوضح نجم الأهلي والزمالك السابق: «نص العمى ولا العمى كله، ودي خطوة كويسة، ولما التجربة هتنجح العدد سيصل إلى 10 آلاف متفرج».

وأردف عبد العال، بأن الجماهير في مصر أهلي وزمالك فقط، خصوصًا في اللقاءات الإفريقية المرتبطة بدوري أبطال إفريقيا أو كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).

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وأشار عبد العال، إلى أنه من الصعب عودة الدوري كما سبق، لأن ذلك يلزم العديد من الإصلاحات من المنظومة، مثل "الحكام لا تنظر إلى ألوان الأندية، كما يجب التخلص من شغل السمسرة المتواجد بين المدربين واللاعبين".

كما تحدث عن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بأنه كان يجب إقالته عقب خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 التي أُقيمت بالجابون، من منتخب الكاميرون (2-1).

ووجه نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه يجب إقالة كوبر في حال عدم فوز المنتخب الوطني بلقائي الذهاب والإياب أمام أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وفي حال إقالته سيكون حسام حسن، وحسن شحاتة الأقرب للقيادة الفنية.

واختتم عبد العال: «عيب لما يطلع عضو باتحاد الكرة يقول لو اتغلبنا من أوغندا رايح جاي وماصعدناش كأس العالم كوبر هيكمل».

يذكر أن خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال إن هيكتور كوبر مستمر في منصبه مهما كانت النتائج، مشددًا على أن المدير الفني، مؤمن جدا بطريقته الدفاعية التي يلعب بها ولن يغيرها مهما حدث. (طالع التفاصيل)