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مصطفى الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في جولة أوروبية

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مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في جولة أوروبية

03:03 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصطفى الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في جولة أوروبية

الإسكندرية– محمد البدري:

ترأس الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وفد المكتبة، في جولة موسعة بعدد من الدول الأوروبية لبحث تعزيز التعاون بين المكتبة ونظرائها من مكتبات العالم والمنظمات الدولية الخاصة بهذا المجال.

وأعلن الفقي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد المصري بدأت بمشاركة الفقي في الاجتماع السنوي لمنظمة المكتبات الدولية (IFLA)، المنعقد في بولندا، والتي التقى خلالها بالرئيسة الجديدة للمنظمة وسكرتيرها العام، كما عقد اجتماعًا مع ممثلي مكتبة الكونجرس لبحث تعزيز العلاقات مع مكتبة الإسكندرية باعتبارها أكبر مركز ثقافي في البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن مدير مكتبة الإسكندرية توجه إلى مدينة تريستا بإيطاليا تلبية لدعوة من أكاديمية العلوم العالمية (twas)، لإلقاء محاضرة بعنوان دبلوماسية البحث العلمي وتأثير ذلك على العلاقات بين الشعوب، أعقبها حوار مكثف مع العلماء الحاضرين، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يشارك الفقي في اجتماع يعقد في ريميني بإيطاليا حول الصداقة بين شعوب العالم.

ومن ناحيته، أضاف الدكتور مصطفى الفقي حرص مكتبة الإسكندرية على أن يكون هناك تفاعلًا مكثفًا مع منطقة حوض البحر المتوسط، لأهميتها التاريخية والحضارية، والتي ظلت مركزًا مهمًا للتفاعل الثقافي على مدار قرون، لم تغب عنه مكتبة الإسكندرية قديمًا، لافتًا إلى أن المكتبة تسعى حاليًا أن أن يكون لها الدور الثقافي والحضاري في المنطقة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك كل عام في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، وهي منظمة رائدة في مجال المكتبات والمعلومات منذ عام 1927 على مستوى العالم، ويعقد في شهر أغسطس من كل عام في دولة مختلفة، وتشارك المكتبة من خلال عدد من الخبراء بها في العديد من اللجان الدائمة للاتحاد الدولي للمكتبات، ولها حضور كثيف في برامجه وفعالياته.

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