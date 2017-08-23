أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بمولد "مار جرجس" في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بمولد "مار جرجس" في الدقهلية

03:03 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

  • عرض 11 صورة

    d633135e8c.jpg

  • عرض 11 صورة

    0f398d5bf7.jpg

  • عرض 11 صورة

    f1e6f98ae8.jpg

  • عرض 11 صورة

    b8a64ccb26.jpg

  • عرض 11 صورة

    1b9e527487.jpg

  • عرض 11 صورة

    6920c65ffa.jpg

  • عرض 11 صورة

    59d2439297.jpg

  • عرض 11 صورة

    70976f4092.jpg

  • عرض 11 صورة

    495a3e606e.jpg

  • عرض 11 صورة

    e0e6278036.jpg

  • عرض 11 صورة

    1955368384.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا

الألبوم التالى

بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا

الدقهلية- رامي القناوي:

عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إجراءاتها الأمنية بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، خلال الاحتفالات التي تشهدها القرية بمناسبة مولد الشهيد مار جرجس.

وتفقد مدير أمن الدقهلية يرافقه اللواء أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت لمراجعة عملية تأمين الدير.

ووجه مدير أمن الدقهلية بإجراء عمليات تعقيم وفحص تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة تزامنًا مع الاحتفالات، و التنسيق مع رجال المرور لفحص أي سيارات متروكة في حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الدير، وعلى عمل حرم أمني وممرات آمنة للمواطنين أثناء الدخول، مؤكدًا أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالداخل والخارج لتأمين الدير.

وشدد مدير الأمن على ضرورة وضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الدير، وتسيير الحركة المرورية، وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، ودقة فحص كافة المترددين على الديرو ملاحظة المارة وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الدير.

ونبه مدير الأمن خلال جولتة على تدعيم المداخل والمنافذ الرئيسية للدير بالشرطة النسائية وإلتزام القوات بارتداء الصداري الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وقيام إدارة الحماية المدنية بمراجعه اشتراطات الحماية وحنفيات وطفايات الحريق واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والكلاب لتعقيم محيط الدير، وتشغيل البوابات الإلكترونية على الممرات والتفتيش الجدي للمترددين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تأمر بحبس "مستريحة بلقاس" وضبط شريكتها

    أخبار

  • أمن قنا يسيطر على اشتباكات ثأرية أسقطت قتيلين.. والأهالي: أحدهما رضيع

    أخبار

  • "تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الثانوية العامة دون حالات غش

    أخبار

  • ضبط تاجر مواشي هارب من عقوبة الإعدام في الدقهلية

    أخبار

إعلان

d32ecd50fe.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم