بالصور.. إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بمولد "مار جرجس" في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إجراءاتها الأمنية بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، خلال الاحتفالات التي تشهدها القرية بمناسبة مولد الشهيد مار جرجس.

وتفقد مدير أمن الدقهلية يرافقه اللواء أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عنان، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت لمراجعة عملية تأمين الدير.

ووجه مدير أمن الدقهلية بإجراء عمليات تعقيم وفحص تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة تزامنًا مع الاحتفالات، و التنسيق مع رجال المرور لفحص أي سيارات متروكة في حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الدير، وعلى عمل حرم أمني وممرات آمنة للمواطنين أثناء الدخول، مؤكدًا أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالداخل والخارج لتأمين الدير.

وشدد مدير الأمن على ضرورة وضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الدير، وتسيير الحركة المرورية، وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، ودقة فحص كافة المترددين على الديرو ملاحظة المارة وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الدير.

ونبه مدير الأمن خلال جولتة على تدعيم المداخل والمنافذ الرئيسية للدير بالشرطة النسائية وإلتزام القوات بارتداء الصداري الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وقيام إدارة الحماية المدنية بمراجعه اشتراطات الحماية وحنفيات وطفايات الحريق واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والكلاب لتعقيم محيط الدير، وتشغيل البوابات الإلكترونية على الممرات والتفتيش الجدي للمترددين.