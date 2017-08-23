رئيس مصلحة الأمن العام من قنا: مواجهة الثأر تحتاج مشاركة مجتمعية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

واصل اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، جولاته بمحافظة قنا لبحث سبل مكافحة الجرائم الثأرية بين عائلات مراكز محافظة قنا التسعة.

واجتمع عبدالباري، ظهر اليوم الأربعاء، بعدد من رموز قبائل العرب والأشراف والهوارة بقنا وعدد من نواب البرلمان، بحضور اللواء عصام الحلمي، مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، واللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.

وطالب عبدالباري رموز القبائل ونواب البرلمان، بالمشاركة في إنهاء الصراعات الثأرية بين العائلات، وعدم اختزال كافة الحلول في التعامل الأمني فقط، لأن مواجهة الثأر تحتاج مشاركة مجتمعية حقيقية من خلال كافة فئات المجتمع بصعيد مصر، وأشار إلى أن اشتباكات عائلتي "الطوايل" و"الغنايم" بـ"كوم هتيم" بأبوتشت كان مؤسفة وصادمة للجميع.