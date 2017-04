20 فيلما يجعلون 2015 عام الأفلام الأضخم على الإطلاق

عودة بوند وباتمان وسوبرمان والمدمر والعصر الجوراسي ويوم الاستقلال والمهمة المستحيلة أهم ما يميز هذا العام

كتب : عمرو عز الدين منذ 59 دقيقة

في كل عام تستعد هوليوود لإمتاع الملايين حول العالم بمجموعة من أفضل الأفلام، تتنوع بين الدرامية والخيالية وأفلام الحركة والإثارة، إلا أن عام 2015 بالذات يعد محبي الفن السابع بأن يكون العام الأضخم على الإطلاق من حيث الأفلام التي من المقرر أن تصدر خلاله، وهو العام الذي سيشهد عودة شخصيات وأفلام مفضلة لعشاق السينما.

1- بوند 24

يعود العميل البريطاني جيمس بوند، في فيلمه الذي لم يحدد اسمه بعد، لكنه يحمل، كما العادة، اسم "بوند 24"، وهو رقم الفيلم في السلسلة الممتدة منذ بداية الستينات، وسوف يلعب بطولته النجم البريطاني دانيل كريج، يعمل على إخراجه سام منديز، الذي نجح في أن يجعل من الفيلم الأخير لبوند Skyfall تحفة فنية، حطمت الأرقام القياسية في الإيرادات، ليصبح ثامن فيلم على مستوى أعلى الإيرادات في العالم، والرابع لأعلى الأفلام إيرادات لعام 2012.

2- Man of Steel 2 - Batman Vs Superman

كما يشهد عام 2015 عودة البطل الخارق سوبرمان، بعد نجاح أول أفلام السلسلة الجديدة Man of Steel، والذي أعاد هذا البطل للحياة مرة أخرى بين ملايين من محبيه، ويطل الجزء الثاني بمفاجأة ظهور باتمان في نفس الفيلم ليواجه سوبرمان، في ملحمة كبرى، يعد لها عشاق البطلين العدة منذ الآن، وسوف يلعب البطولة النجم البريطاني هنري كافيل في دور سوبرمان، بينما لم يحدد بعد من سيلعب دور باتمان، أما عنوان الفيلم فهناك شائعات حول أنه سيحمل عنوان Batman Vs Superman، لكن لا يوجد تأكيد رسمي لذلك.

3- Mission: Impossible 5

بالإضافة إلى بوند وباتمان وسوبرمان، يعود العميل الأمريكي إيثان هانت بطل سلسلة Mission: Impossibe، في جزء خامس من السلسلة، لم يتم تحديد اسمه بعد، والذي قد يكون الأخير لنجم السلسلة توم كروز بعد تقدم سنه.

4- Independence Day 2

بعد ما يقرب من عشرين عاما، يعود أحد أضخم أفلام التسعينات مرة أخرى لدور العرض العالمية، حيث يشهد الجزء الجديد عودة الكائنات الفضائية لغزو الأرض مرة أخرى، بعد فشلها في احتلال الأرض بالجزء الأول، عندما تصدى لها أبناء الأرض تحت قيادة أمريكا ونجحوا في إسقاطهم، ويخرج الجزء الجديد رولاند إيمريخ، نفس مخرج الجزء الأول.

5- Jurassic Park 4

تعود تحفة التسعينات مرة أخرى، والتي أعادت الديناصورات للحياة، عبر جزء جديد يخرجه كولين تريفورو بمساعدة من مخرج السلسلة الأشهر ستيفن سبيلبرج، ولم تصدر أية بيانات عن قصة الفيلم بعد.

إعادة إنتاج أجزاء جديدة لـ"قراصنة الكاريبي" و"برومثيوس" و"أفاتار" و"حروب النجم"

6- Star Wars: Episode VII

الجزء السابع في السلسلة الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي، والتي تستطيع أن تجني في كل مرة ومع كل جزء ملايين الدولارات، لكن هذه المرة ستشهد عودة هاريسون فورد للسلسلة، بعد أن لعب بطولة أجزائها الأولى في السبعينات، ويتولى إخراج الجزء الجديد المخرج جي جي أبرامز.

7- Finding Dory

وهو الجزء الذي ينتظره عشاق أفلام الأنيميشن والرسوم المتحركة، خاصة الجزء الأول منه Finding Nemo، ومغامرات سمكة المهرج البرتقالية التي ضلت الطريق في المحيط، فذهب والدها وراءها، وسوف يخرج الجزء الجديد أندرو ستانتون.

8- Avatar 2

بعد النجاح الأسطوري للجزء الأول من الفيلم، يعود جيمس كاميرون بالجزء الثاني في 2015، والذي من المتوقع أن يجني أعلى إيرادات على الإطلاق لعدة أسباب، أهمها التكنولوجيا الحديثة والتطور الهائل في التقنية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لحالة الهوس لدى جماهير ومحبي هذا الفيلم.

9- The Avengers 2: Age Of Ultron

بعد استطاعة الجزء الأول الذي عرض في 2012 أن يكون أكثر أفلام "مارفيل" إيرادات على الإطلاق، فإن عودة الفريق مرة أخرى للعمل معا كان أمرا حتميا، وها هو يعود من جديد بالفعل من إخراج جوس ويدون.

10- Pirates Of The Caribbean 5

لا توجد معلومات كافية عن قصة الجزء الجديد من إحدى سلاسل ديزني الممتعة والممتدة منذ مطلع الألفية الجديدة، لكن جوني ديب يعود من جديد، وهو ما يعد محبي الفيلم بجرعة مكثفة من المتعة والمغامرة في الجزء الجديد.

11- Ant-man

مرة أخرى مع شركة "مارفيل"، وإحدى شخصياتها الخارقة، التي يختبئ خلفها أحد العلماء الذي اخترع لنفسه مادة تسمح له بتغيير حجمه وهي من ابتكار ستان لي وجاك كيربي.

12- Prometheus 2

ريدلي سكوت يعود بجزء جديد من فيلمه الأول الذي يحمل نفس الاسم والذي لقي نجاحا كبيرا عند عرضه، وهو ينتمي لنوعية الخيال العلمي والرعب، من بطولة النجم الألماني مايكل فيسبندر.

13- The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

وهو الفيلم الذي نال نجاحا كبيرا عند عرضه، والمأخوذ عن سلسلة من إحدى أكبر سلاسل روايات الناشئين مبيعا في الولايات المتحدة على الإطلاق، وتلعب بطولته النجمة الفائزة بأوسكار 2013، جينيفر لورانس.

14- Assassin's Creed

عشاق ألعاب الكمبيوتر يعرفون هذه اللعبة جيدا، وعند تحويلها لفيلم فإن الرهان على جذب جمهور اللعبة إلى دور العرض السينمائية لمشاهدة تجسيد اللعبة التي طالما لعبوها، وسيجسد الشخصية الممثل الألماني مايكل فيسبندر.

15- Terminator 5

يعود النجم النمساوي أرنولد شواريزنجر مرة أخرى للسلسلة، بعد غيابه عنها في الجزء الرابع لاعتزاله الفن وقتها، حيث أعلنت شركة الإنتاج "باراماونت" أن الجزء الخامس سيكون بداية لثلاثية جديدة في هذه السلسلة العريقة.

16- Kung Fu Panda 3

نجاح الجزء الأول والثاني من الفيلم دفع بشركة الإنتاج "دريم ووركس" بالإعلان عن إنتاج الجزء الثالث من الفيلم، مع الأداء الصوتي لمجموعة من أكبر نجوم هوليوود مثل أنجلينا جولي وداستن هوفمان ولوسي ليو ودافيد كروس، والشخصية الأساسية التي يؤدي دورها صوتيا النجم جاك بلاك.

17- The Adventures Of Tintin: Prisoners Of The Sun

قام ستيفن سبيلبرج بإعادة تن تن إلى شاشة السينما مجددا، لكن هذه المرة سيتولي المخرج الكبير بيتر جاكسون، صاحب ثلاثية Lord of The Rings، وثلاثية The Hobbit، مسؤولية إخراج الجزء الجديد، الذي يعتمد على تقنية التحريك ثلاثية الأبعاد، ويلعب بطولة الأدوار الأساسية كل من جيمي بيل وأندي سيركس.

18- Killer Crow

وهو الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي كونتين تارانتينو، الذي يأتي بعد فيلميه الأخيرين Inglourious Basterds وDjango Unchained، وكان تارانتينو قد صرح أنه يرغب في إخراج فيلم يرتبط إلى حد ما بفيلم Inglourious Basterds، وهناك بعض الشائعات عن تواجد النجم الأسمر ويسلي سنايبس في هذا الفيلم.

19- Future Day

وهو ليس فيلما بالمعنى المعروف، لكنه سيكون يوما مشهودا لمحبي سلسلة Back To The Future التي بدأت في ثمانينات القرن الماضي، حيث أنه في الحادي والعشرين من أكتوبر 2015، سيكون الحدث كبيرا، وهو اليوم الذي انتقل إليه مارتي بعد قفزته في المستقبل في الجزء الثاني من السلسلة، وقد مرت الأيام ليصبح هذا اليوم حقيقة واقعة وليس يوما من المستقبل فقط.

20- The Outsider

وهو فيلم حركة يحكي عن مجند أمريكي سابق ينضم للمافيا اليابانية "الياكوزا"، بعد الحرب العالمية الثانية، ويلعب بطولته النجم توم هاردي.