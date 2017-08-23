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بعد وقفه عن العمل بتهمة إزدراء الأديان.. أستاذ جامعة الزقازيق: "الصفحة اخترقت"

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مصراوي Masrawy

بعد وقفه عن العمل بتهمة إزدراء الأديان.. أستاذ جامعة الزقازيق: "الصفحة اخترقت"

02:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

نفى الدكتور ماهر المغربي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نشره لأية منشورات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أن الصفحة تم اختراقها منذ أكثر من عامين.

وأوضح الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، وقف الدكتور ماهر المغربي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب البشري بالجامعة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة الشئون القانونية، أيهما أقرب؛ لنشره منشورات تُسيء للإسلام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف المغربي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن المنشورات المتداولة لا تخصه، لأ الصفحة تم اختراقها منذ عام 2014، مشيرًا إلى أنه منذ عمله أستاذًا بالجامعة عام 1975 لم يُثر أية مُشكلات حتى الآن.

وعن إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل، أشار المغربي، إلى أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل، لإجراء التحقيق معه، منوهًا بأنه حتى الآن لم يساله أي مسئول بالجامعة عن الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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