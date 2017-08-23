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"الزراعة" توافق على تخصيص أراضي لـ4 مشروعات نفع عام في البحيرة

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" توافق على تخصيص أراضي لـ4 مشروعات نفع عام في البحيرة

02:58 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزارة الزراعة

البحيرة – أحمد نصرة:

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، على إقامة مركز شباب ومحطة معالجة صرف صحي، ووحدتين صحيتين، على أراض بمراكز "كفر الدوار، رشيد، شبراخيت، وإيتاي البارود" بمحافظة البحيرة.

كما جرت الموافقة على إقامة وحدتين صحيتين، الأولى على مساحة 6 قراريط، وتقع بحوض الترابيع بناحية جويد، مركز شبراخيت تبرعًا من أحد المواطنين، والثانية على مساحة 750م2، وتقع بحوض المقاطع ثان، زمام جمعية برنام في مركز إيتاي البارود تبرعًا من أحد الموطنين.

جاء ذلك بناء على مخاطبة المحافظة لوزارة الزراعة للموافقة على إقامة المشروعات، باعتبارها من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016، بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة.

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