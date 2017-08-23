صك الأضحية من "مصر الخير".. لحم عجل بلدي طازة

فرحة ولمة العيد ما تتوصفش.. وبالذات لما تكون مع أهلك وبتعيّد معاهم بعد ما اتطمنت إن خيرك السنة دي وصل لأسرة تانية وفرحتهم بيه ما تتوصفش.. خلي فرحتك السنة دي مع مصر الخير.. فرحة ليك ولأسرتك ولأسرة تانية مستحقة.

لما بتشتري صك الأضحية نصيبك من صافي الذبح 24 كيلو لحم عجل بلدي وده سُبع وزن العجل الصافي.. تقدر تتبرع بال24 كيلو يوصل كيلو ل24 عيلة مستحقة أو ممكن مصر الخير توصل 16 كيلو للمستحقين، و8 كيلو بيبقوا من نصيبك وبيجولك لحد باب البيت من مندوب مصر الخير.. وممكن تطلبهم من دلوقتي لما تتصل على 16140.

مؤسسة مصر الخير بتوفّر 24 كيلو لحمة طازة وبجودة ممتازة من مزارع مؤسسة مصر الخير، وكمان ممكن تزوّد أكتر في الخير كمان لما تتبرع بكيلو صدقة من اللحوم، وده سعره بيكون 120 جنيه وبيبقى من أجود أنواع اللحوم الممتازة من العجول في مزارع مشروع أرض الخير اللي بتتبناه مصر الخير من سنة 2009، وكل سنة بيزيد حجمه وإنجازاته عن اللي قبلها.

إيه هو مشروع أرض الخير؟

مشروع أرض الخير هو مشروع زراعي كبير بيقوم على تربية الجاموس في طور سيناء وأسيوط وتوشكى وغيرها، وتغذيتهم عن طريق مساحات زراعية كبيرة مخصصة ليهم.. وبالتالي بيوفر لحوم وألبان بجودة متميزة وطازة من مزارع أرض الخير مباشرةً.

أرض الخير بتقوم في الأساس على خبرات مستشارين في مجال التنمية الحيوانية بيتأكدوا 100% من سلامة الجاموس وبالتالي من جودة لحومها وألبانها.

مشروع أرض الخير كمان يعتبر مشروع متكامل وبيخدم أكتر من جهة..بعد مرحلة إنتاج اللحوم والألبان، بيقوم كمان على تغليف وتوزيع المنتجات بداخل المشروع.. وبيفتح باب كبير للاستثمارات من شباب الخريجين عشان يقدروا يوفروا مصدر دخل ليهم عن طريقه.. وده بإجمالي استثمارات 22 مليون في السنة الواحدة.

مشروع أرض الخير يعتبر مكوّن أساسي لكتير من حملات ومشروعات مؤسسة مصر الخير.. وخاصةً في موسم عيد الأضحى بيقوم بدوره الأساسي في توفير لحم بلدي متميز بجودة عالية للمستحقين وكمان للمتبرعين بصك الأضحية.

تقدر تطلب دلوقتي صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير بـ 2900 جنيه من خلال اللينك ده اضغط هنا أو كيلو صدقة بـ 120 جنيه من خلال اللينك ده اضغط هنا، عشان نوصّل ليك وللمستحقين لحوم بلدي ممتازة جاية من أفضل مزارعنا في مشروع أرض الخير.

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